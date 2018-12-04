7 فوائد لوجبة الفطور , أهمية الفطور , الفطور و الرجيم

أهمية وجبة الفطور:

وجبة الفطور هي الوجبة الأولى في يوم الإنسان، كما تعد من أهم الوجبات التي يحتاجها الإنسان لإكمال يومه بنشاط و تركيز.

ومن المؤسف أن الكثير منا يهمل أهم هذه الوجبات وهي وجبة الفطور بالرغم من الحديث المستمر عن فوائدها وأهميتها فيما يتعلق بصحة الجسم والمحافظة على طاقته ونشاطه.

وجبة الفطور هي الوجبة الأساسية التي يجب على الناس صغارا وكبارا وخصوصا الفطور للمرأة الحامل الالتزام بها وتناولها باكرا لمالها من أهمية بالغة في تزويد الجسم بالطاقة اللازمة لممارسة نشاطاته اليومية بجد وتركيز .

أهمية الفطور لطلاب المدارس:

للفطور أهمية خاصة للطلاب لمساعدتهم على التركيز و الاستيعاب وزيادة النشاط البدني بالتالي زيادة الذكاء والتحصيل العلمي والتفوق وتحسين الذاكرة .

حيث أثبتت الدراسات أن الطلاب الذين لايتناولون وجبة الافطار يواجهون مشكلة بالتركيز والتعلم ،وقد يصابون بالاعياء نتيجة لانخفاض مستوى السكر في الدم صباحا.

نظرا لأنهم لا يتناولون أطعمة مغذية خلال ساعات النهار وعادة تصاب الطالبات اللاتي لا يتناولن وجبة الفطور بسرعة الاحساس بالتعب وقلة الرغبة في العمل المدرسي ويكون التفاعل الذهني ضعيف ويزداد الاجهاد العقلي.

أهمية وجبة الفطور للأطفال:

الأطفال فلذات أكبادنا يعتبر تناول وجبة الفطور بالنسبة لهم من أهم الوجبات وذلك لعدة أسباب :

_تعطي الطفل الطاقة اللازمة والضرورية فبعد تناول وجبة العشاء يبقى الطفل (6_7)ساعات على الأقل بدون طعام وهي فترة النوم فينخفض خلالها مستوى السكر في الدم الذي يعتبر المصدر الأساسي للطاقة للدماغ والجهاز العصبي .

_تعتبر وجبة الفطور ذات أهمية كبيرة فالأطفال الذين يتناولون الفطور يكون تحصيلهم الدراسي ونشاطاتهم المدرسية وقدرتهم على انهاء الواجبات المدرسية أفضل من الأطفال الذين لايتناولون وجبة الافطار .

حيث تعطي وجبة الفطور الشعور بالشبع خاصة اذا تضمن الفاكهة والخضار ومنتجات الحليب ،فهو يزود الجسم بالبروتينات والسعرات الحرارية وزيادة الوزن ،

كما يساعد الفطور على تحسين المزاج نتيجة لحصول الجسم على ما يحتاجه من طاقة وحيوية ونشاط حيث يزوده بالطاقة التي يحتاجها طوال اليوم والبروتين والكالسيوم الضروريان لنمو العظام والعضلات من خلال التركيز على شرب الحليب في الصباح ،كما يزود الجسم أيضا بالحديد لتقوية الدم والألياف لتحسين الهضم والعديد من العناصر الغذائية الاخرى ،وهذا يؤدي الى الحد من الشعور بالاعياء والتعب .

كما يسهم تناول المنتجات المصنوعة من الحبوب في الصباح كالشوفان والقمح في خفض مستوى الكوليسترول ويساعد على الشعور بالشبع بالتالي خفض استهلاك الكوليسترول في بقية الوجبات بالتالي نحافظ على صحة القلب.

فوائد الفطور:

_تنظيم مستوى الأنسولين في الدم .

_يساعد على النمو بشكل صحيح .

_تحسين الحالة النفسية.

_يقوي جهاز المناعة.

_يزيد من الشعور بالهدوء مما يزيد يزيد على القدرة على التحكم بالأعصاب خلال اليوم.

_يقلل مالشعور بالتعب و التوتر و الكسل و الخمول لذلك ينصح بتناول وجبة الفطور مع مشروب صحي خالي من الكافيين.

_يحافظ على نشاط الجسم طوال اليوم لأنها تزوده بالطاقة اللازمة لزيادة حيويته لذلك يجب أن تتضمن العناصر الغذائية اللازمة من الألبان و الفيتامينات و المعادن.

_تخفف الوزن خاصة عند تناول الحلويات لأنها تمد الجسم بالسعرات الحرارية التي سيتم حرقها خلال القيام بالأنشطة اليومية .

_يساعد الفطور على تعزيز مناعة الجسم ضد بعض الأمراض مثل السكري حيث تهدف هذه الوجبة الى السيطرة على مستويات السكر من خلال التوازن السليم بين البروتين والكربوهيدرات والقليل من الدهون ،وفي حال عدم تناول الافطار يشعر الانسان بالجوع طوال اليوم وسينخفض لديه مستوى السكر في الدم،وبما أن معظم الناس يعملون نهارا فان ما يتناولونه في العشاء لا يكون له أي قيمة الافي حالة العمل اثناء الليل.

لابد من الحرص على اختيار وجبة الافطار الملائمة للسيطرة على العادات الغذائية بالاضافة الى ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم .

العناصر الغذائية الواجب توفرها على وجبة الفطور:

_النشويات:لأنها تساهم في امدان الجسم بالطاقة ومن أهمها (الخبز).

_الخضراوات:لأنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف و الفيتامينات والماء .

_الفواكه:لنها تحتوي على العديد من الفيتامينات الهامة للجسم.

_الألبان:مثل الحليب ومشتقاته من اجبان وألبان.

_الدهون:مثل الدهون المفيدة غير المشبعة (كزيت الزيتون و المكسرات).

الفطور مع نظام رجيم:

إن من يتبعون رجيم لتخفيف أوزانهم فيبتعدون عن الفطور وهذا من العادات الخاطئة التي يمكن اتباعها ،فعندما يتخلون عن وجبة الفطور يميلون الى تناول طعام أكثر في الوجبة التالية وتناول المزيد من الوجبات الخفيفة خلال اليوم وذلك من أجل تهدئة جوعهم وعلاوة على ذلك ومن الناحية الفيزيولوجية فالجسم يميل لتخزين كمية أقل من الدهون عند تناول وجبات أصغر ومع تجنب الانقطاعات الطويلة جدا بين وجبات الطعام.

أظهرت الدراسات العلمية أن الأشخاص الذين اعتادو على تناول وجبة الفطور تكون اجسادهن أقل وزنا بالمقارنة مع الأشخاص الذين لايتناولونها

وقت تناول وجبة الفطور :

من المهم أن نوفر للجسم الطاقة اللازمة للقيام بالأنشطة اليومية ولكن علينا أن نقدم وجبة الاقطار تلبية لاحتياجات الجسم وشعوره بالجوع و بشكل عام ينصح بتناول الطعام عند الشعور بالجوع ،و الأشخاص مختلفون لهم احتياجات غذائية مختلفة في فترة الصباح لذلك يمكن تناول وجبة الفطور في وقت مبكر أو متأخر أو بكميات كبيرة أو صغيرة وذلك تبعا للاحتياجات الفيزيولوجية الخاصة لكل فرد.

لذلك علينا أن نعلم أطفالنا عادات الأكل الصحية في سن مبكر و تعليمهم أهمية الاصغاء للجسم والاسنجابة لحاجاته الفيزيولوجية وعلى سبيل المثال وفي ساعات الصباح يجب أن نقدم لهم مجموعة متنوعة من الأطعمة الصحية مثل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة وغير ذلك .

_الرياضة قبل الفطور وفوائدها:

تساعد الرياضة على معدة فارغة على التخلص من الدهون حيث تحرق الكثير منها في الجسم ،وممارسة الرياضة أفضل الممارسات للحفاظ على الجسم فكلما زادت الحركة والنشاط كلما زادت صحة الجسم وحيويته ،فالرياضة تقلل من مخاطر الاصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتسيطر على الوزن وتحافظ عليه .

وأفضل وقت لممارسة الرياضة هي قبل تناول الفطور بساعة أو ساعتين ثم الفطور لتعويض الجسم السوائل والأملاح المعدنية المفقودة أثناء أداء التمارين الرياضية كما أنها تمهد المعدة لهضم أمثل للطعام لتلافي مشاكل عسر الهضم.

يرتبط تناول وجبة الفطور بشكل منتظم بالصحة العامة والوزن السليم وتحسين الوظائف الادراكية ورفع كفاءة الحمية الغذائية وتقليل مخاطر الاصابة بالأمراض المزمنة وتوفر وجبة الفطور الجيدة توازنا مثاليا للطاقة بما يتناسب مع احتياجات الفرد بحسب العمر والجنس ومستوى النشاط ،

كما تحتوي وجبة الفطور على مجموعة متنوعة من الأطعمة الغنية بالمغذيات وتتوفر بنوعيات تتناسب مع ميول كل شخص وتراعي التقاليد الثقافية .

وتفويت وجبة الفطور بالتدريج سوف يسبب مشاكل صحية للجسم لذلك لابد للأسرة أن تكون قادرة ومثال يقتدى به من قبل الأطفال والمراهقين وتعويدهم على تناول وجبة الفطور بانتظام.

سواء كنت في المدرسة أو العمل أو في أي مكان آخر فان وجبة الفطور الجيدة والمغذية ستساعدك على ادراك أفضل خلال اليوم .