لندن - لايف ستايل
صمّمت الملكة إليزابيث الثانية، على تنظيم لقاء يجمع ميغان ماركل مع كيت ميدلتون، بعد الإبلاغ عن أن دوق ودوقة كامبريدج، لن يقضيا عيد الميلاد مع الأمير هاري وزوجته.
وكان يعتقد أن دوق ودوقة ساسيكس سيحتفلان بعيد الميلاد مع العائلة الملكية في قصر ساندرينغهام، بينما تخطط كيت مع ويليام والأطفال لقضاء موسم الأعياد في قصر عائلة ميدلتون، في بيركشاير.
وتبين الآن أن الزوجين سيقضيان عيد الميلاد مع الملكة في نورفولك، للمشاركة في الاحتفالات التقليدية.
وقال مصدر لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن التقارير المتعلقة بعيد الميلاد خاطئة، سيتواجد الجميع في نورفولك هذا العام".
وأوضحت مصادرة ملكية أخرى، أن هاري وويليام مقربان من بعضهما البعض، كما كان سابقًا، وأن قرار ابتعاد دوق ساسيكس عن قصر كنسينغتون في لندن، لا علاقة له بالخلاف المزعوم بين كيت وميغان.
وتأتي هذه الأنباء في ظل الادعاء بأن المساعدة الشخصية لميغان ماركل قد استقالت، وذلك بسبب المطالب الملكية المرهق، ويبدو أن ميليسا توباتي، البالغة من العمر 39 عامًا، استقالت في ظروف غامضة بعد 6 أشهر فقط من العمل مع دوقة ساسيكس.
وقال أحد المصادر، "كانت وظيفتها مرهقة، حيث وضعت ميغان الكثير من الضغط عليها، وانتهى الأمر ببكائها أحيانا، إنها موهوبة بشكل كبير ولعبت دورًا محوريًا في نجاح حفل الزفاف الملكي، سيفتقدها جميع أفراد الأسرة".
شكرا لقرائتكم خبر عن ملكة بريطانيا تتدخل لإنهاء الخلاف بين ميغان ماركل وكيت ميدلتون على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة لايف ستايل وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي لايف ستايل ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .