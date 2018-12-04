طريقة إعداد وتحضير لفائف اللبنة والسمّاق الماكي رول

المقادير

- الأرز الياباني : كوبان (قصير الحبّة أو الأرز الأمريكاني، مقادير الأرز)

- الخل : ملعقتان صغيرتان (مقادير الأرز)

- سكر : ملعقة كبيرة (مقادير الأرز)

- ملح : ملعقة صغيرة (مقادير الأرز)

- الماء : 3 اكواب (مقادير الأرز)

- ورق الطحالب : علبتين (مقادير الحشوة)

- الأفوكادو : كوب ونصف (مقطّع إلى شرائح، مقادير الحشوة)

- خيار : 3 اكواب (مقطّع إلى أصابع، مقادير الحشوة)

- لبنة : 7 ملاعق كبيرة (مقادير الحشوة)

- السمسم : 3 ملاعق صغيرة (محمص، مقادير الزينة)

- حبّ البركة : 3 ملاعق صغيرة (مقادير الزينة)

- الصعتر اللبناني : 3 ملاعق صغيرة (مقادير الزينة)

- سماق : 3 ملاعق صغيرة (مقادير الزينة)

طريقة التحضير

1. يغسل الأرز جيداً مغ تغيّر الماء مرات عدة.

2. ينقع الأرز في الماء لمدة تتراوح من 10 -15 دقيقة.

3. يوضع الأرز في قدر على نار قوية، ومن ثم يضاف من كوبين إلى كوبين ونصف الكوب من الماء، ونتركه مدة 5 دقائق حتى يغلي.

4. يغطى القدر ويخفف عنه النار.

5. تتابع سلق الأرز على نار خفيفة حتى يتم امتصاص كل الماء.

6. يترك جانباً مدة 10 دقائق.

7. يخلط الخلّ في وعاء مع السكر والملح.

8. يوضع الأرز في طبق، ويسكب فوقه خليط الخلّ ، ويقلّب جيداً.

9. يترك الخليط على حدى إلى حين الإستعمال.

طريقة التحضير:

1. يقسم الأرز المسلوق إلى خمسة أقسام.

2. يمدّ كل قسم على ورقة من الطحالب، يتم تبليل اليدين بماء بارد لكي لا يلتصق الأرز في اليدين.

3. تمدّ فوق الأرز اللبنة.

4. توضع قطع الخيار و الأفوكادو فوق اللبنة.

5. يبدأ بلف ورق الطحالب ببطء لتشكيل رول متماسكة.

6. عند الإنتهاء من تشكيل الرول، تقطّع كل واحدة منها إلى 6 قطع، ثم تغمس بمزيج الصعتر والسمّاق المحمّص، وأخيراً السمسم و حبّة البركة.

7. تقدّم لفائف اللبنة والسمّاق باردة.