طريقة إعداد وتحضير اللبنة بالشبت والفلفل لفطور خفيف وصحي

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- لبنة : حسب الرغبة

- الثوم : فص (مدقوق)

- الشبت : ربع كوب (مفروم)

- الفلفل الاحمر الحار : 1 حبة (مفروم ناعم)

- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة طريقة التحضير

1. تخلط اللبنة مع الثوم والشبت. 2. نضغ الفلفل الأحمر المفروم على وجه الطبق ويسكب زيت الزيتون. 3. تقدم إلى جانب الخبز المحمص.

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