طريقة إعداد وتحضير لفائف اللحم بالفطر والزيتون

المقادير

- فيليه العجل : 160 غراماً

- الزيت : مقدار (للقلي)

- الفطر : 80 غراماً (طازج ومفروم)

- زيتون أسود : 30 غراماً (مفروماً)

- البصل : 20 غراماً (المفروم)

- الكوسا : 10 غم

- الجزر : 10 غم

- فليفلة خضراء : 10 غم

- الباذنجان : 10 غم

- بندورة : 20 غراماً

- البطاطا : 80 غراماً

- زيت الزيتون : 5 غرام

- الزبدة : 10 غم

- الماء : نصف كوب

- ملح : رشّة

طريقة التحضير

1. يُدقّ اللحم، حتى يصبح رقيقاً.

2. في قدر توضع على نار متوسّطة، يُضاف الزيت ويُقلّب البصل، ثم يُضاف الفطر والزيتون الأسود. يُطهى هذا المزيج حتى تنضج مكوّناته بصورة شبه كاملة، ثم يُرفع ويُبرّد.

3. يُسكب هذا الخليط وسط قطعة اللحم، وتُلفّ هذه الأخيرة بشكل لفافة، تُقلى في زيت الزيتون، حتى تنضج، ثم تُرفع.

4. في قدر، يضاف الماء، وحين يغلي يُسلق الكوسا والجزر والفليفلة والباذنجان والبندورة، بعد تقطيعها إلى قطع صغيرة ومتساوية، ثم يُنثر الملح، حتى تنضج.

5. تُسلق البطاطا، ثم تبُشر، ويُضاف إليها الزبدة ويُنثر الملح. وتُعجن، حتى تصبح متماسكةً.

6. طريقة التقديم: في طبق التقديم، توضع لحمة الفيليه المحشوّة، التي يمكم تقطيعها إلى قطع ثلاث (حسب الرغبة)، وإلى جانبها البطاطا التي تُرتّب بشكل دائري بحيث تعلو الخضر المشكّلة المسلوقة. يُقدّم هذا الطبق ساخناً، ويمكن تزيينه بالملفوف.