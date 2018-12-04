طريقة إعداد وتحضير الفطر المحشي باللحم المفروم

المقادير

- الفطر : 12 حبة (حجم كبير / طازج)

- كريمة الطبخ : علبة (سائلة)

- لحم غنم : 400 غراماً (مفروم)

- البصل : 2 حبة (مفروم فرماً ناعماً)

- الثوم : 4 فصوص (مفروم فرماً ناعماً)

- الزنجبيل : ملعقة كبيرة (طازج / مبشور)

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

- مرق دجاج : 1 مكعب

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- بقدونس : ربع كوب (مفروم)

- الزبدة : 3 ملاعق كبيرة

- الزيت : ربع كوب (للقلي)

طريقة التحضير

1. حمّي الفرن على حرارة 200 درجة مئوية.

2. امسحي قطع الفطر جيداً بقماشة مبللة بالماء ثمّ أزيلي أقماعها وافرمي هذه الأخيرة فرماً ناعماً لاستخدامها في الحشوة.

3. في قدر، ذوّبي ملعقة كبيرة من الزبدة مع زيت الزيتون.

4. ضعي البصل واتركيه حتى يذبل ثمّ أضيفي الثوم والزنجبيل واخلطي.

5. أضيفي قطع الأقماع المفرومة واخلطي لمدّة 3 دقائق.

6. ضعي اللحم المفروم وعصّجيه.

7. نكّهي بالملح والفلفل وأضيفي مرق الدجاج.

8. حرّكي المكونات حتى ينضج اللحم ثمّ أضيفي البقدونس وحرّكي لدقيقة، بعدها أطفئي النار.

9. في مقلاة غير لاصقة، ذوّبي ملعقتين كبيرتين من الزبدة مع القليل من زيت القلي.

10. شوّحي قطع الفطر الكبيرة على الجهتين حتى تنضج حوالي ثلاثة أرباع إستواءة (أي من 3 إلى 4 دقائق لكلّ جهة وحتى تحصلي على لون ذهبيّ).

11. نكّهي الفطر بالملح والفلفل الأسود.

12. احشي كلّ قطعة فطر بمقدار من حشوة اللحم.

13. صفّي قطع الفطر في صينية فرن.

14. في قدر على النار، ضعي الكريمة.

15. أضيفي إليها القليل من الزبدة والملح والفلفل الأسود.

16. اخلطي حوالي الدقيقتين حتى تكثف الصلصة.

17. اسكبي الصلصة فوق قطع الفطر في الصينية وغلّفي هذه الأخيرة بورق القصدير.

18. أدخلي الصينية إلى الفرن من 5 إلى 8 دقائق على الرف السفلي.

19. قدّمي الطبق ساخناً إلى جانب الأرز.