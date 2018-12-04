القاهرة - لايف ستايل المقادير

- جبنة الفيتا : 250 غراماً (مفرومة)

- البصل : 2 عود (مفروم)

- البيض : 1 حبة (مخفوق)

- عجينة الباف باستري : عبوة (مربعات)

- حليب : 3 ملاعق كبيرة (سائل) طريقة التحضير

1. سخني الفرن على حرارة 190 درجة. 2. اخلطي جبنة الفيتا والبصل الأخضر والبيضة في وعاء. 3. افردي رقائق البف باستري المربعة واحشيها بخليط الجبن ثم اغلقيها على شكل مثلث وثبتي أطرافها بواسطة الشوكة. 4. ضعي عجينة البف باستري في صينية الفرن وادهني الوجه بالحليب بواسطة الفرشاة. 5. اخبزيها في الفرن المجهز لمدة 20 دقيقة حتى تتحمر وتنفش. 6. قدميها دافئة.

شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة إعداد وتحضير فطائر البف باستري بجبن الفيتا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة لايف ستايل وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي لايف ستايل ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .