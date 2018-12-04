طريقة إعداد وتحضيرمتبل كوسا بالطحينة

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الكوسا : 3 حبات (كبير الحجم / مبشور)

- لبن زبادي : نصف كوب

- الطحينية : ربع كوب

- الثوم : فصّان (مهروس)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- بقدونس : 2 ملعقة كبيرة (مفروم / للزينة)

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة (للزينة) طريقة التحضير

1. أضيفي ملعقة صغيرة من زيت الزيتون لمقلاة وقلبي الكوسا المبشورة على نار متوسطة حتى تذبل وتطرى. 2. ارفعي المقلاة عن النار واتركي الكوسا لتبرد. 3. اخفقي اللبن الزبادي مع الطحينة والثوم المهروس والملح جيداً. 4. أضيفي المزيج للكوسا المذبل واخلطي جيداً. 5. وزعي البقدونس وزيت الزيتون وقدميها إلى جانب الخبز المحمص.

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