شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. 7 أسباب تقودك للسمنة سريعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السمنة مشكلة خطيرة تهدد الحياة، خاصة عندما يخزن الجسم الدهون الزائدة بشكل كبير، ولا يمكن التعامل مع الأمر سريعا، وهو ما يزيد فرص الإصابة بأمراض خطيرة تشمل اضطرابات القلب والسكتة الدماغية والسكر وغيرها من الأمور السيئة، وهنا نقدم لك الأسباب الأساسية خلف السمنة لتحذرها، وذلك وفقا لما ذكره موقع "innerbody" الطبى. 1 - التغذية السيئة: تناول نظام غذائى غير متوازن.عدم تناول الفواكه والخضار.الإكثار من الدهون والسكريات. 2- العائلة: الأطفال أكثر عرضة للبدانة لتناولهم نفس النظام الغذائى الخاطئ لعائلاتهم . 3- علم الوراثة: تلعب الجينات دورا فى الجوع وتخزين الدهون. 4- المرض: الإصابة بمتلازمة برادر- ويلى ومتلازمة كوشينج تؤدى للسمنة. 5- الأدوية: بعض الأدوية المستخدمة لعلاج الاكتئاب والسكرى والصرع تسبب السمنة. 6- الحمل: يسبب زيادة الوزن باستمرار . 7 ـ العمر: يزيد خطر البدانة لقلة النشاط وانخفاض كتلة العضلات.

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