شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتعاملين مع طفلك المتمرد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى كثير من الآباء والأمهات فى التعامل مع الطفل المتمرد، الذى يسبب بسلوكياته مشاكل عديدة، فى هذا التقرير نقدم نصائح للتعامل مع الطفل المتمرد، كما نشرها موقع "Step to health".



تمرد الطفل

ويجب أن تراقب سلوكيات طفلك لتحدد هل هو طفل متمرد أم لا، على سبيل المثال ، إذا بدأ في تجاهلك فمن المرجح أنه قد يقوم بهذا للحصول على ما يريده.

والطفل المتمرد يثور ويتمرد ضد والديه أو أي شخص آخر يخبره أن عليه بالقيام بشيء ما أو يلزمه بأمر ما، ويتجاهل طلباتك ولا يقوم بأداء الواجبات المدرسية ويلجأ للكذب عليك فى أغلب الأمور.



الطفل المتمرد

وإليك بعض النصائح التى تساعدك على التعامل مع الطفل المتمرد..

اشترك لطفلك في أحد الأنشطة الرياضية أو الفنية

غالبًا ما يعاني الأطفال من الكثير من الأدرينالين والتوتر في أجسادهم بسبب التزامهم الدائم بالقواعد والتعليمات، لذا هذا ما قد يجعله يلجأ إلى العصيان والتمرد، وكذلك اشتراكهم فى أحد الأنشطة الرياضية أو الفنية يساعد فى التخلص من التوتر والإجهاد.

منع الطفل عن الأشياء التى يحبها

سحب الامتيازات والأشياء التى يحبها طفلك عندما لا يطيع الأوامر، حتى يعدل سلوكياته غير السليمة، وهذه الوسيلة تكون فعالة عند تحسين السلوك للطفل.

أشرح لطفلك كيف أن سلوكياته تؤثر على من حوله

علمه أن اتباع القواعد أمر مهم للحفاظ على علاقات شخصية وعائلية واجتماعية جيدة، سوف يدرك الطفل أن مواقفه تؤثر على أحد أفراد أسرته، وسيبدأ في تصحيحها.

كن هادئاً فى التعامل مع الطفل

يجب عليك أن تظل هادئاً ولا تتخذ أي إجراءات متهورة، فمن الأفضل مواجهة هذا النوع من المشكلات من خلال التواصل بينكما.