إنفوغراف: بدائل صحية للتخلص من الإدمان على الكافيين

تحظى المشروبات الغنية بالكافيين وفي مقدمتها الشاي والقهوة والمشروبات الغازية بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، على الرغم من التحذيرات الطبية المستمرة من خطورة هذه المادة على الصحة. وفيما يلي، مجموعة من البدائل الصحية، التي تساعدك للتخلص من الإدمان على الكافيين، بحسب موقع توب 10 هوم ريميديز:

1- التنفس العميق

يساعد في القضاء على القلق والأرق والإدمان.

2- الإكثار من شرب الماء

يطرد السموم من الجسم عن طريق البول.

3- النوم العميق

يمنحك الشعور بالنشاط عند الاستيقاظ في الصباح.

4- الشاي الأخضر

يحتوي على مضادات أكسدة قوية تدعم إزالة السموم.

5- ممارسة الرياضة

تطلق الأندروفين الذي يزيل أعراض النعاس.

6- مكملات المغنزيوم

منبه طبيعي للجسم وتحارب الصداع والتعب.

7- الأعشاب والعصائر الطبيعية

خيار صحي يزود الجسم بالفيتامينات والمعادن.

8- البروتينات

تمنح الشعور بالشبع وتوفر الطاقة للجسم.

9- النعناع

يعالج أعراض التوقف عن تناول الكافيين كالصداع.

10- الجنسينغ

يخفف وتيرة شرب القهوة وينشط الغدة الكظرية