طريقة إعداد وتحضير شوربة الملفوف الصحية

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الملفوف : 4 اكواب (مقطع شرائح)

- الجزر : 2 حبة (مقطع دوائر)

- البصل : 1 حبة (كبير الحجم ومفروم)

- الزيت النباتي : 3 ملاعق كبيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- مرق خضار : 4 اكواب (أو مرق الدجاج)

- الكركم : نصف ملعقة صغيرة

- الشطة : نصف ملعقة صغيرة (شطة مجروشة، حسب الرغبة)

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة طريقة التحضير

1. في قدر على النار قلبي البصلة في الزيت. 2. أضيفي الملفوف والجزر وشوحي المزيج. 3. أضيفي المرق والملح والفلفل والكركم والشطة واتركي القدر على النار المتوسطة حتى ينضج الخضار. 4. يمكن زيادة كمية المرق في حال احتجتي ذلك. 5. قدميها ساخنة.

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