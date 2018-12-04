طريقة إعداد وتحضير شوربة الملفوف بالطماطم لرجيم صحي

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

- البصل : 1 حبة (مفروم ناعم)

- الثوم : فصّان (مهروس)

- الماء : 5 اكواب

- مرق دجاج : 2 مكعب

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- الملفوف : 5 اكواب (مفروم)

- بندورة : علبة (مقطعة) طريقة التحضير

1. سخني زيت الزيتون في قدر كبير على نار متوسطة. 2. أضيفي البصل والثوم وقلبي حتى يصبح البصل شفافا لمدة 5 دقائق. 3. أضيفي الماء ومكعبات المرق والملح والفلفل واتركي المزيج حتى يغلي. 4. أضيفي الملفوف واتركي المزيج على النار لمدة 10 دقائق أخرى. 5. أضيفي البندورة المقطعة واتركي المزيج على نار منخفضة لمدة 30 دقيقة أخرى وقدميها ساخنة.

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