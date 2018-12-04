7 طُرق للاستمتاع بحياة صحيّة خلال موسم الحفلات

يُعدّ ديسمبر/ كانون الأول شهرا مشحونا بالفعاليات الاجتماعية، مما يدفع الكثيرين إلى الخوف من زيادة الوزن والخروج عن نمط الحياة الصحي، ولذلك تُقدّم صحيفة "الغارديان" البريطانية 7 نصائح للاستمتاع بالحفلات والحفاظ على هذا النمط المتبع.

تناوُل وجبة الإفطار جيدا

تدعو اختصاصية التغذية، كيري تورينز، إلى تناول وجبة الإفطار، فإذا كنت تخطط للخروج في المساء، يمكن لذلك أن يساعد في التحكم في شهيتك في وقت لاحق من اليوم، إنها تُوصي بإضافة حصة من اللبن الزبادي للمساعدة في تعزيز المناعة.

الحدّ من المشروبات

وتوصي روزاموند دين، الصحافية ومؤلفة كتاب "الوعي العقلي.. كيف يمكن أن يؤدي خفض الوزن إلى تغيير حياتك؟"، بتحديد وتقليل المشروبات الكحولية، بالنسبة إليها يكفي شربها 3 مرات في الأسبوع، بالإضافة إلى الحد من المشروبات الأخرى.

أخذ قيلولة صغيرة

لا يمكن لأي الشخص الذهاب إلى الحفلات دون أخذ قسط من الراحة، فقط 30 دقيقة يمكنها أن تساعدك في ذلك، حسب نيك ليتلهليز، مؤلف كتاب "النوم.. أسطورة الـ8 ساعات"، وإن لم تتمكن من أخذ القيلولة اذهب إلى ركن هادئ واغمض عينك للحظة، وستتمكن من الحصول على نفس الفائدة.

عدم التخلي عن روتين التمارين الرياضية

تقول المدربة الشخصية هولي ديفيدسون، إنه من المهم جدا عدم التخلي عن التمارين حتى مع قدوم العام الجديد، إذ في يناير/ كانون الثاني، ستكونون ممتنين حقا للالتزام بجدول التمارين، والتي يمكن تقسيمها إلى مجموعات أصغر.

إبقاء وجبات خفيفة صحية في المتناول

يعجّ موسم الأعياد بالطعام المليء بالسكر، والذي لا يمكن مقاومته، والحلّ الأفضل هو الاحتفاظ بوجبات خفيفة صحية في المتناول، مثل الفواكه والمكسرات في الدرج أو الحقيبة، كما يُفضّل تناول وجبة خفيفة قبل الذهاب إلى الحفلات، لا تذهبوا وأنتم جائعون.

شرب الكثير من الماء

كان لدى الممثلة الأميركية، جينيفير لورانس، وشما على جسدها يحمل "H20" وهي المواد التي يتكوّن منها الماء، وذلك لتذكّر نفسها بشرب الماء، فشرب الماء لن يكلف الكثير، فقط رشفات منتظمة طوال اليوم.

ضع وشاحا على أنفك

يمكن أن يتسبب فيروس رينفوزي، وهو السبب الرئيسي في نزلات البرد، في إنهاء حماسك الاحتفالي، إذ وجدت دراسة نشرت في مجلة الأكاديمية الوطنية للعلوم، أن هذا الفيروس يتكاثر في درجات الحرارة المنخفضة، لذا فإن إبقاء أنفك دافئا يساعد على منع الإصابة بنزلات البرد.

وتُوصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية أيضا بغسل يديك وعدم لمس عينيك وفمك للمساعدة في التوقف عن إصابتك بنزلات البرد.