شكرا لقرائتكم خبر عن ازاى تعوض الفيتامينات اللى جسمك بيفقدها خلال الدايت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحصول على جسد ممشوق هو حلم يتطلع إليه الجميع، ولكن فقدان الوزن ليس بالأمر البسيط، فهو يتطلب الكثير من التصميم والتفاني، حيث يخضع الأشخاص لنظام غذائي لفترات طويلة للوصول للجسم المثالي.

ولكن عملية نقص الوزن سلاح ذو حدين، فالجسم أثناء الرجيم يفقد الكثير من المعادن المهمة التى يحتاجها للقيام بمختلف الوظائف الحيوية، وهو ما يوضحه موقع healthline، مع أهم الوسائل التى تعوضها كالتالى:

- فيتامينات" B"

هذه الفيتامينات ضرورية لعملية الأيض، وتحويل الكربوهيدرات والدهون والبروتينات واستخدام الطاقة المخزنة لأداء الوظائف المختلفة.

والأطعمة الغنية بهذه الفيتامينات تشمل: فاصوليا ،عدس، حليب، بيض، بطاطا، وموز.

- فيتامين D”

الشمس هي أفضل مصدر لفيتامين (د) ، ويمكنك أيضا الحصول على هذا الفيتامين من الغذاء وأهم الأطعمة التي تحتوي على فيتامين D: زيت كبد الحوت، السردين ، تونة السالمون، صفار البيض.

والحصول على كمية كافية من فيتامين د من الطعام أمر صعب ، لذا يُنصح بتناول المكملات الغذائية في كثير من الأحيان.

- الحديد

وهو هام لتجنب التعرض للأنيميا، ويمكن الحصول عليه بتناول الأطعمة التالية:

اللحوم الخالية من الدهن ، فاصوليا، سبانخ .

ومن الجدير بالذكر أن تناول الأطعمة الغنية بفيتامين C يساعد في امتصاص الحديد بشكل أسرع.

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المغنيسيوم

ضروري لإنتاج الطاقة في الجسم، وأفضل مصادر المغنيسيوم تشمل: البقوليات، السبانخ، المكسرات .ولكن كن حذرا من الإفراط في تناول المكسرات لأنها تحتوي على سعرات حرارية عالية.