صحتك فى وصفة.. بودرة "الشبة" والماء لعلاج تقرحات الفم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من أنه من المعروف أن حجر "الشبة" يستخدم بشكل أساسى كمزيل للعرق، يمكنك أيضاً استخدام حجر الشبة لعلاج تقرحات الفم، من خلال "صحتك فى وصفة" نتعرف على طريقة استخدام بودرة "الشبة" مع الماء لعلاج تقرحات الفم، بحسب موقع "step to health".

وحجر الشبة معروف باستخدامه فى الطب الشعبى، حيث أن له خصائص مضادة للعرق، وهذا هو السبب الذي يجعل الناس يستخدمونه في كثير من الأحيان كمزيل طبيعى للعرق.



تقرحات الفم

كما يحتوى حجر الشبة على خصائص تساعد في علاج مشاكل البشرة المختلفة، ويمكن استخدامه لتقليل علامات التمدد بالجلد وتقرحات الفم ويعمل على تسريع عملية الشفاء للجروح ، خاصةً الجروح الصغيرة منها.

وصفة "الشبة" والماء لعلاج تقرحات الفم

تقرحات الفم من المشاكل الجلدية وهي قروح صغيرة تسبب الإزعاج ولكنها بسيطة في علاجها.



حجر الشبة

المقادير

2 ملعقة كبيرة من بودرة حجر الشبة (30 جرام)

كوب من الماء (250 مل)

طريقة الوصفة:

- قم بتخفيف ملعقتين من بودرة حجر الشبة في كوب من الماء حتى يتم دمجهما وتغير لون الماء.

- قم بالغرغرة بهذا الخليط ، والتأكد من أنه يصل إلى القرحة.