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يعتبر العسل من المواد الغذائية المهمة والعظيمة الفائدة، والذي تنتجه شغالات حشرة النحل من خلال امتصاصها لرحيق الأزهار المختلفة، والتي من أهمها الزهور النامية لاشجار الموز، ويتفرد عسل زهور الموز عن الأنواع الأخرى من عسل النحل بقوام أخف في الكثافة من بقية الأنواع، مع ميله إلى التبلور السريع في درجات الحرارة المنخفضة، إضافة إلى احتوائه على المكونات الطبيعية الموجودة في كل أنواع عسل النحل، والتي تشمل الفيتامينات والمعادن، ويأخذ لون عسل زهور الموز لونا داكنا يميزه عن لون أنواع العسل الأخرى.

فوائد عسل النحل

1 – يحتوي عسل النحل على نسب مرتفعة من السكريات، والتي غالبيتها السكريات أحادية، أيضا يحتوى العسل على مجموعة من الخمائر منه ” خميرة الكتاليز، خميرة الفوسفاتيز، خميرة الاميلاز، خميرة الانفرنتيز”.

2- يحتوي عسل النحل على كمية كبيرة من الأحماض الأمينية يصل عددها إلي ما يزيد عن 12 حمض أميني.

3- يحتوي عسل النحل على مجموعة متنوعة من الفيتامينات، مثل ( فيتامين ب1، وب2 ، وب3 ، وب4 ، وب5 ، وب6 ، وب8، ، و ب12 و فيتامين ب9 ، فيتامين ج ، إضافة إلى الكاروتين).

4- يحتوي عسل النحل على نسب مرتفعة من الكولسترول، الكربوهيدرات، السعرات الحرارية.

5- يتكون عسل النحل من السكروز، الفركتوز، الماء، الجلكوز.

6- يعمل عسل النحل كمرطب للبشرة، إذ أنه بفضل خصائصه يحارب الجفاف، لذا يستخدم في صناعة العديد من منتجات حماية البشرة.

7- يمنح عسل النحل ترطيبا مثاليا لفروة الرأس كما يستخدم لتلطيف الشعر، وعلاج الشعر الجاف.

8- يحتوى على نسب جيدة من النحاس، الزنك، الحديد، البوتاسيوم، لذلك يفيد جدا في علاج فقر الدم والأنيميا.

9- يستخدم في علاج التهابات الكبد والحوصلة المرارية.

فوائد عسل زهور الموز

1 – يزيد تناوله نسبة الهيموجلوبين في الدم، لذلك يفيد في الوقاية من الاصابة بمرض فقر الدم.

2- مضاد للأكسدة ويحسن من قدرة وعمل الجهاز المناعي، ما يعزز من مقاومة البكتيريا والفيروسات.

3- تناول ملعقة من عسل زهور الموز على الريق يحمي من التهابات الحلق، ويخفف من نوبات السعال.

4- يسهم في تحسين صحة الجهاز الهضمي، وحمايته من الإصابة من مشكلات الإمساك، الإسهال، ويحمي الأطفال من سوء التغذية.

5- يمنح السيدات الحوامل مواد غذائية ضرورية للحفاظ على صحتهن.

6- فتح للشهية حيث يعزز من الشعور بالرغبة في تناول الطعام أثناء اليوم، وبذلك ينصح من يعانون من النحافة المفرطة وراغبي زيادة أوزانهم بتناوله.

7- يستخدم كدواء لبعض الأمراض والالتهابات الجلدية كالجروح والحروق.

طريقة استخدام عسل زهور الموز

1 – يستخدم عسل زهور الموز في التغذية، ولتحلية المشروبات أو المأكولات.

2- عند استخدامه كعلاج، تضاف من عسل زهور الموز مقدار ملعقة كبيرة أو ملعقتين على نصف كوب ماء دافئ، وتقلب جيدا، ويتم تناوله بشكل يومي مرة في الصباح وأخري في المساء، ويفضل أن يتم تناوله على معدة فارغة بعد تناول الطعام بساعتين أو قبل تناول الطعام بنصف ساعة.

3- في حالة استخدامه كدهان خارجي للأمراض الجلدية والتهابات الجلد والجروح والحروق، يتم الدهان به خام حيث يدهن به مكان الإصابة مباشرة بدون إضافة أي مواد أخرى، ثلاث مرات يوميا.

احتياطات يجب مراعاتها عن تناول عسل زهور الموز

يمنع الأطفال من تناوله دون سن عام ، وبعدها لابد من استشارة الطبيب.

يجب على مريض السكري تناول عسل زهور الموز بحذر شديد، ويفضل استشارة طبية.

لا ينصح يشرب كمية كبيرة لأي شخص من عسل زهور الموز الخام.