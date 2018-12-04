شكرا لقرائتكم خبر عن لهذه الأسباب تتزايد النوبات القلبية في الشتاء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قالت نتائج أبحاث جديدة إن موسم الشتاء هو الوقت الذي تتزايد فيه حالات الإصابة بالأزمة القلبية، وإن معدلها يرتفع في الشتاء بنسبة 53 بالمائة مقارنة بالصيف.

ويتسبب انخفاض درجة الحرارة في ارتفاع ضغط الدم، كما تميل كثافة الدم إلى الزيادة في درجات البرودة القارسة.

وبحسب الدراسة التي نُشرت في “يوروبيان جورنال أوف إبديملوجي”، تتزايد الإصابة بالسكتة الدماغية بمعدل 11 بالمائة مقابل كل انخفاض في حرارة الطقس معدله 2.9 درجة مئوية.

وترتفع النسبة إلى 30 بالمائة لدى الأشخاص الذين لديهم عوامل تهدد صحة القلب، مثل التدخين، والبدانة، وارتفاع ضغط الدم.

وإلى جانب تزايد كثافة الدم وارتفاع الضغط نتيجة برودة الطقس، تتزايد معدلات الإصابة بالإنفلونزا خلال الشتاء، ويؤدي ذلك إلى التهابات في الجسم تؤثر سلباً على صحة القلب.

كما يقل حصول الجسم على فيتامين “د” خلال موسم الشتاء، وتشير أدلة إلى أن نقص فيتامين “د” يرتبط بتزايد احتمال الإصابة بالجلطات والسكتة.