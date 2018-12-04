شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض الإصابة بجرثومة القطط تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داء التكسوبلازما أو داء القطط أحد أنواع العدوي والطفيليات التى تنتشر فى العالم أجمع، يعاني منها البعض والتى تنتقل بطرق عدة من خلال براز القطط على سبيل المثال لا الحصر، فضلا عن العدوي من خلال اللحوم غير المطهية بشكل جيد جدا.

وهذا الداء حسب تقرير نشر بموقع mayoclinic الطبي، له الكثير من العلامات التى قد لا تظهر على الشخص المصاب به بشكل كبير، ولكنه قد يسبب بعض المخاطر والمضاعفات الأخرى التى قد تظهر بشكل واضح على بعض الفئات من المصابين ، مثل المواليد والأشخاص اللذين يعانون من مشكلات فى المناعة ودفاعا الجسم.



أعراض الإصابة بجرثومة القطط

أعراض الإصابة بجرثومة القطط

أعراض الإصابة بجرثومة القطط تظهر على الشخص الذى تعرض للعدوي من خلال بعض العلامات، والتى فى أحيان أخرى لا تظهر، وينصح التقرير أولئك اللذين يعانون من ضعف مناعة الجسم ودفاعاته بزيارة الطبيب المختص للتخلص من أعراض والإصابة بجرثومة القطط، والتى يعانى خلالها المريض من حالة تشبه ما يعانيه فى حالة الإصابة بالأنفلونزا بشكل عام.



أعراض الإصابة بجرثومة القطط

ومن أبرز أعراض الإصابة بجرثومة القطط أن يعانى المريض من حالة ما تشابه الأنفلونزا وأعراضها وعلاماتها الشهيرة، كالإصابة بحالة من التكسر فى الجسم والآلام الموجعة فيه دون سبب معين، فضلا عن الشكوى من بعض التورم فى العقد الليمفاوية فى الجسم، مما قد يسبب أيضا حالة من الشكوي لدى بعض المرضى وليس كلهم من حالة من آلام الرأس والصداع اللذين يعانون منه كثيرا.



أعراض الإصابة بجرثومة القطط

أعراض أخرى للإصابة بجرثومة القطط

ومن أبرز أعراض الإصابة بجرثومة القطط أيضا فى بعض الحالات ولييست كلها كما ذكرنا سابقا أن يعانى المريض من حالة من الإرهاق العام والتعب الشديد وآلام الجسم بشكل عام، والرغبة فى الراحة، فضلا عن المرضى الذين يعانون من مشكلات مناعية أو أمراض مناعية أو فيروسات مناعية، أو يخضعون لعلاجات شديدة كعلاجات كيميائية، أن تكون لديهم الأعراض أشد قسوة وتكون عميقة وظاهرة بشكل كبير على أجسادهم.

ومن أبرز أعراض الإصابة بجرثومة القطط فى من يعانون من مشكلات مناعية شديدة وأمراض وعلاجات كيميائية أن يعانى المريض من نوبات عديدة مرضية، سوء الوعي، وقد يعاني أيضا من التشوش الذهنى بشكل عام ، فضلا عن مشكلات رئوية معينة فى بعض المرضى اللذين يعانون من مشكلات صدرية، إضافة إلى إصابتهم أيضا بتشوش في الرؤية بشكل عام.