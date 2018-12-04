شكرا لقرائتكم خبر عن علاج نقص الزنك وأبرز اعراضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر الزنك من المعادن الضرورية فى جسم الانسان حيث إنه يعمل على مكافحة الالتهابات وإنتاج الخلايا، كما أنه مفيد لشفاء الجروح، كما أن نقص الزنك فى الجسم يؤدى لتساقط الشعر والشعور بالتعب والإرهاق فى جميع انحاء الجسم.

لزيادة نسبة الزنك فى الجسم من الممكن تناول المكملات الغذائية ولكن تحت إشراف الطبيب ، وحسب ما ذكره موقع food فإن هناك بعض الأطعمة التى تساعد على رفع نسبة الزنك فى الجسم ، حيث إنها تحتوى على نسبة عالية من الزنك ومنها:

علاج نقص الزنك بالاطعمة



نقص الزنك

1: اللحوم الحمراء والدجاج والبيض والأطعمة البحرية ، جميعها تساعد على تعزيز صحة الجسم ورفع مستوى الزنك فى الجسم.

2: الكاجو، يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية وأبرزها ( الزنك، النحاس، المغنسيوم، الفسفور)، وهو من الوجبات الخفيفة التى تعمل على تعزيز صحة الجسم ورفع مستوى الزنك.

3:عش الغراب، يحتوى على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية والدهون الصحية وتحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية مثل البوتاسيوم والنياسين والزنك ، لذلك له دور فعال فى رفع مستوى الزنك فى الجسم.

4:السبانخ، هى مصدر غنى بالزنك والمواد الغذائية الاخرى والمواد المضادة للأكسدة ، لذلك ينصح دائما بتناول السبانخ لرفع مستوى الزنك وتعزيز صحة الجهاز المناعى وحمايته من الامراض.

5:الاهتمام بتناول الحبوب الكاملة مثل( الفول السودانى، اللوز، بذور السمسم..، وغيرها من المكسرات.

6:منتجات الالبان مثل الجبن ، الحليب، الزبادى.. ، فهى تحتوى على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية والزنك.

7:الاكثار من تناول الخضروات التى تحتوى على نسبة كبيرة من الزنك ومنها اللفت والبازلاء.

وهناك أعراض مختلفة لنقص الزنك فى الجسم وهى

أعراض نقص الزنك



زنك

1:فقدان شديد فى الوزن، دون مبرر أو سبب واضح.

2: صعوبة شديدة عند التئام الجروح، فقد يستمر الجرح لفترات طويلة حتى يلتئم أو يرجع لطبيعته.

3:انخفاض فى حاسة الشم والتذوق.

4:الاسهال الشديد.

5: فقدان الشهية.

6:يشكل خطورة على المرأة الحامل، فقد يؤدى لمشاكل فى نمو الطفل.

7: يؤدى للضعف الجنسى عند الرجال.