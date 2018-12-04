انت الان تتابع موضوع أسباب تعرق فروة الرأس والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

محتويات

الجميع يتعرقون طوال اليوم ، وبعض الأشخاص يتعرقون أكثر من غيرهم ، لكن التعرق المفرط لفروة الرأس يمكن أن يصبح مشكلة ، إنه ليس محرجًا فحسب ، ولكنه قد يؤدي إلى روائح كريهة ، وقد يكون علامة على وجود مشكلة صحية كامنة ، ولحسن الحظ ، هناك طرق مختلفة لوقف فروة الرأس من التعرق أكثر من اللازم ، فبمجرد معرفة السبب ، يمكنك إدارة عرقك بشكل أفضل .

فرط التعرق القحفي

إن التعرق أمر جيد عندما يعمل جسمك بشكل صحيح ، فهو يساعدنا على تنظيم درجة حرارتنا الداخلية حتى لا ترتفع ، فغالباً ما تُفقد الحرارة من خلال الرأس ، لهذا السبب عندما نتعرق ، نميل أولاً إلى ملاحظة ذلك على فروة الرأس والجبين .

في حين أن التعرق مطلوب لتبريد الجسم بشكل طبيعي ، ففي بعض الأحيان قد يحدث خطأ ما في هذه العملية ، فعندما تتعرق فروة رأسك أو وجهك أكثر من اللازم ، يطلق على تلك الحالم اسم فرط التعرق ” فرط التعرق القحفي “.

فرط التعرق بفروة رأسك قد يكون من الصعب إخفاؤه ، وإذا كان يحدث في فروة الرأس ، فمن المحتمل أنك تواجهه أيضًا على جبهتك وشفتك العليا والرقبة وغير ذلك ، وإذا أصبح التعرق أكثر من اللازم فهو يصير مشكلة في حياتك ، لذلك فمن الضروري معرفة سبب حدوثه حتى يمكن علاجه .

أسباب فرط تعرق الرأس

في بعض الأحيان قد يكون السبب الأساسي لتعرق فروة الرأس هو بعض الأدوية التي تقوم بتناولها ، أو يمكن أن يكون بسبب حالة طبية مثل مشكلة الغدة الدرقية ، فإذا كان التعرق الزائد مشكلة جديدة لم تلاحظها من قبل ، فاذهب إلى الطبيب على الفور ، فقد تحتاج إلى إجراء اختبار للغدة الدرقية أو تغيير الأدوية التي تتناولها .

في معظم الأحيان يحدث التعرق المفرط لفروة الرأس بسبب وجود مشكلة في الجهاز العصبي، ويطلق عليها اسم الجهاز العصبي الودي مفرط النشاط ( خلل الوظائف المستقلة ) ، وللأسف فإن السبب الدقيق لهذه المشكلة غير معروف ، ولكن بعض العوامل يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة لبعض الناس .

تشمل بعض المحفزات الأكثر شيوعًا لحدوث تعرق الرأس : الضغط العصبي والقلق و الغضب و الحرارة ، وليس من السهل دائمًا تجنب هذه المحفزات ، ولكن إذا كنت تعرف أن أحدها يؤثر بشكل خاص على مقدار عرقك ، يمكنك محاولة إدارته بشكل أفضل لتقليل التعرق .

علاجات لفرط تعرق فروة الرأس

الشامبو الجاف

وهو مصمم خصيصًا لامتصاص الرطوبة الزائدة من شعرك وفروة الرأس ، يمكنك وضعه مباشرة على جذور شعرك وفركه ، فهو سوف يقوم بانتزاع العرق من شعرك .

بدائل الشامبو الجاف

إذا كنت لا ترغب في استخدام شامبو بدون وصفة طبية ، فيمكنك تجربة واحدة من العديد من بدائل الشامبو الجاف ، بعض الحلول الأكثر شعبية هي الدقيق ونشا الذرة ومسحوق الخميرة وبودرة الأطفال، يمكنك استخدام أي من هذه البدائل مثلما تستخدم الشامبو الجاف النموذجي، رش كمية صغيرة على شعرك وفروة رأسك وحاول وضع بدائل الشامبو الجاف لتصل إلى جذور الشعر لكي تتمكن من امتصاص الرطوبة الزائدة .

خل التفاح

لن يساعد فقط خل التفاح على توازن الأس الهيدروجيني في فروة رأسك ، بل يمكن أن يساعدك أيضًا على إيقاف التعرق كثيرًا ، حاول إضافة بضع ملاعق كبيرة من الخل إلى كوب من الماء الدافئ وتدليكها في فروة رأسك ، دع الخل على فروة رأسك لمدة 30 دقيقة قبل الشطف ، وسيعمل خل التفاح على السيطرة على إفراز بفروة رأسك .

عصير الليمون

على الرغم من أنه يجب عليك عدم وضع عصير الليمون النقي مباشرة على فروة رأسك ، يمكنك إنشاء حل آمن وفعال لوقف التعرق من خلاله ، عصير الليمون يحافظ على جعل إفراز الغدد العرقية تحت السيطرة ، ولاستخدامه في فروة رأسك ، قم بخلط جزء واحد من عصير الليمون مع عشرة أجزاء من الماء أو ماء جوز الهند، ثم قم بتدليك فروة رأسك ، ثم شطفها بعد عشر دقائق .

نصائح للتكيف مع فرط تعرق فروة الرأس

المشي حافي القدمين

قد تتساءل كيف يمكن لقدميك أن تؤثر على فروة رأسك ، ولكن عندما تبرد قدميك ، يمكن أن يساعد ذلك على تبريد جسمك بالكامل ، جرب المشي حافي القدمين في المنزل ، خاصة إذا كانت قدميك تشعر بالحر أو تفوح منها رائحة العرق .

استخدام مزيل العرق

هل تعلم أنه يمكنك استخدام مضاد التعرق لرأسك بنفس الطريقة التي تستخدمها تحت ذراعيك ؟ للحصول على أفضل النتائج ، افعل ذلك قبل النوم بحيث يكون لديه فرصة ليتم امتصاصه في بشرتك ، وسوف يساعد على منع التعرق ليلا وحتى في اليوم التالي .

الابتعاد عن الكافيين

إذا كنت عرضة للتعرق الشديد ، تجنب الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الكافيين ، وهذا يشمل أشياء مثل القهوة والصودا والشاي والشوكولاتة، فهي يمكن أن تسبب زيادة التعرق لجسمك .

إنقاص الوزن الزائد

يمكن أن تساهم زيادة الوزن في التعرق أكثر من اللازم ، لذلك فإن البدء في اتباع نظام غذائي صحي هو طريقة رائعة لتجنب التعرق الزائد عن الحد .

شرب المزيد من الماء

إن شرب أكبر قدر ممكن من الماء طوال اليوم بما لا يقل عن ثمانية أكواب ، ليس فقط يساعدك على الاحتفاظ بالبرودة ، ولكنه يساعدك أيضًا على تقليل التعرق، كما أن شرب الماء يساعد على تجديد ما يتم خسارته من جسمك في العرق .

تجنب الأطعمة ذات الرائحة الكريهة

إذا كنت تتعرق كثيرًا ، حاول تجنب الأطعمة ذات الرائحة القوية مثل البصل والثوم ، تجنب هذه الأطعمة لن يساعدك على التعرق بشكل أقل، ولكن عند تناولهم فإن رائحتهم ستخرج عبر مسامك ، وقد يكون الأمر محرجًا، كما أن بعض تلك الأطعمة يمكن أن تجعل مشكلة عرقك أكثر وضوحا .