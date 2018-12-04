شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تحذر من تناول الشاى الأخضر لارتباطه بهذا المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت بأن استهلاك الشاى الأخضر يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بمرض السكرى من النوع 2.

ووفقا للموقع الطبى الأمريكى MedicalXpress فوجدت الدراسة الحديثة التى قادها الدكتور "شياو-أويو شو" فى مدينة شنغهاى الصينية، أن شرب الشاى الأخضر كان مرتبطاً بزيادة خطر الإصابة بمرض السكر من النوع الثانى فى البالغين الصينيين، حيث يعتبر هذا الشاى من المشروبات الأكثر شعبية.

وتضمنت هذه الدراسة، التى تم نشرها فى المجلة الدولية لعلم الأوبئة، 119373 مشاركًا فى شنغهاى، الذين لم يصابوا بداء السكر فى وقت تسجيلهم فى الدراسة.

ووجد الباحثون علاقة إيجابية بين الجرعة والاستهلاك بين تناول الشاى الأخضر وخطر الإصابة بالنوع الثانى من السكرى، لدى النساء والرجال على حد سواء.

وأضاف الباحثون أن هذه العلاقة لا تختلف مع السمنة أو التدخين، لافتين إلى أن مستوى البلازما من الكافيين السبب فى زيادة خطر الاصابة بالسكر.

جدير بالذكر أن المؤلفين يقترحون إمكانية حدوث تلوث بمبيدات الآفات فى أوراق الشاى، ويدعو إلى إجراء المزيد من الدراسات لفهم الآليات الكامنة وراء الارتباط.