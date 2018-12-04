شكرا لقرائتكم خبر عن دكتور وائل غانم يشارك فى مؤتمر كلية الطب بجامعة سوهاج حول إصلاح الشفة الأرنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الدكتور وائل غانم استشارى جراحة التجميل وإصلاح العيوب الخلقية، مؤسس مركز أوركيد لجراحات التجميل، فى فعاليات مؤتمر كلية الطب بجامعة سوهاج، الذى تضمن ورش عمل حول "إصلاح الشفة الأرنبية وعيوب الجمجمة فى الأطفال"، بمشاركة الخبير العالمى الدكتور براين سمرلاند، الذى يعتبر من أشهر وأكبر الخبراء المتخصصين فى مجال الشفة الأرنبية وشق سقف الحلق وعيوب الوجه والجمجة فى إنجلترا، وبحضور نخبة من الخبراء من أمريكا وإنجلترا فى مجال جراحات الوجه والجمجمة والأسنان والتخاطب.



الدكتور وائل غانم مع الخبير العالمى براين سمرلاند

وقال الدكتور وائل غانم، لـ"الخليج 365"، إن المؤتمر شهد العديد من المحاضرات المختلفة التى تغطى كل ما يخص هذه العيوب والتأكيد على أن علاجها يحتاج فريق عمل من تخصصات مختلفة، يجمع ما بين جراحات التجميل والأطفال والأسنان والأنف والأذن والتخاطب، مؤكدًا أن المؤتمر استعرض آخر الابحاث وآخر ما توصل إليه العلم فى هذا المجال الطبى.

وأضاف استشارى جراحة التجميل وإصلاح العيوب الخلقية، أن المؤتمر تضمن محاضرات وورشة عمل، كما شهد استعراض عمليات أجراها الخبير العالمى براين سمرلاند، من خلال الفيديو، بحيث كان هناك بث مباشر بين دكتور براين، والحضور، كما أجريت مناقشات ثمينة وثرية جدًا، لافتًا إلى أن الخبير العالمى يشارك سنويًا فى مؤتمر يعقد بمصر ليقدم الفائدة لعدد كبير من المرضى الأطفال اللذين يعانوا من مشاكل الشفة الأرنبية وسقف الحلق.



براين سمرلاند الخبير العالمى فى جراحة الشفة الأرنبية

وأوضح الدكتور وائل غانم، أن القائمين على المؤتمر من الجانب المصرى، هم، الدكتورة سامية سعيد رئيس قسم جراحة التجميل بجامعة سوهاج، والدكتور كرم علام أستاذ مساعد جراحة التجميل، والدكتور أحمد الشربينى أستاذ مساعد جراحة التجميل، مؤكدًا أن تنظيم هذا المؤتمر يعتبر إنجاز كبير وتأكيد على أن مصر مستمرة فى دعم المؤتمرات والمجال الطبى والعلمى، خصوصًا فى مجال صعب ومعقد مثل الشفة الأرنبية وعيوب الجمجمة، كونها أصعب المجالات فى جراحة التجميل.



براين سمرلاند الخبير العالمى فى علاج شق سقف الحلق

ولفت الدكتور وائل غانم مؤسس مركز أوركيد لجراحات التجميل، إلى أنه تم عرض الحالات التى تم إجرائها فى مصر، موضحًا أن الخبير العالمى كان منبهر من المستوى الذى وصل إليه أطباء مصر فى العمليات الناجحة التى تمت، وكذلك انبهر من رفع المستوى فى التخصصات التى تجرى علاج هذه الحالات، مؤكدًا أن التطور الطبى فى علاج الشفة الأرنبية مهم يحتسب للمجال الطبى والرعاية الطبية فى مصر التى ترعاها كلية الطب بجامعة سوهاج.

وذكر الدكتور وائل غانم، أن المؤتمر شهد حضور عدد كبير من الجانب المصرى من التخصصات المختلفة ومن الجامعات المختلفة والمستشفيات الخاصة بوزارة الصحة والمعاهد التعليمية، مشيرًا إلى أن الجميع كان لديه مثابرة فى الحضور ولديه شغف لتوجيه الأسئلة ومناقشة كل التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر فى كل المجالات.