شكرا لقرائتكم خبر عن علاج جديد لإلتهاب المفاصل يمنع تلف الغضاريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

صمم مهندسو معهد (ماساتشوستس للتكنولوجيا) تركيبات جديدة يمكنها توصيل العقاقير الطبية مباشرة إلى الغضروف، حيث يمكن لهذه المواد الدوائية اختراق عمق الغضروف، وتوصيل الأدوية التى يمكن أن تشفى الأنسجة التالفة.

وتعد "هشاشة العظام" من الأمراض التى تسبب آلاما حادة فى المفاصل، وهو الأمر الذى يعانى منه أكثر من 20 مليون شخص فى والولايات المتحدة وحدها، إلا أن هناك بعض العلاجات التى تساعد فى تخفيف حدة الألم، ولكن لا توجد علاجات يمكنها عكس أو إبطاء تلف الغضروف المرتبط بالمرض.

وقالت الدكتورة باولا هاموند رئيس قسم الهندسة الكيميائية فى المعهد، وهى عضو فى معهد (كوتش للتكامل) أيضا "تعد هذه الطريقة هى الوسيلة المثلى للوصول مباشرة إلى الخلايا التى تعانى من التلف، وإدخال أنواع مختلفة من العلاجات التى تغير من السلوك الحركى للمريض".

وفى دراسة أجريت على الفئران، أظهر عدد من الباحثين أن إعطاء عقار تجريبى يسمى عامل النمو الشبيه بالإنسولين (IGF-1) مع هذه المادة الجديدة يمنع تلف الغضروف بشكل كبير وأكثر فعالية من حقن الدواء فى المفصل ذاته.

وكان عدد من الدراسات السابقة قد أظهرت أن عامل النمو الشبيه بالإنسولين (IGF-1) يمكن أن يساعد فى تجديد الغضروف فى الحيوانات، ومع ذلك، فإن العديد من عقاقير إلتهاب المفاصل التى أظهرت نتائج مبشرة فى الدراسات التى أجريت على الحيوانات لم تكن جيدة فى التجارب السريرية.