شكرا لقرائتكم خبر عن كتر الأكل مش كفاية.. علامات مهمة تدل على الإصابة بالشره المرضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناول الطعام بنهم وكثرة ليس دليلا علي اصابتك بالنهم أو الشره العصبي، فالكثير من العلامات والاعراض وشير لهذه المشكله التي يعاني خلالها المريض من شره شديد للطعام ناتج عن اضطراب نفسي.



الشره 1

تقرير نشر بموقع mayoclinic الطبي أكد أن الشره العصبي له الكثير من العلامات والأعراض والتي من بينها:

تعاطي أدوية كثيرة للتخلص من الوزن بشكل سريع.

البعد عن أطعمة عاليه السعرات بشكل ملفت حتي مع تناول الطعام الاخر خوفا من السمنة.

تناول الطعام والتقيؤ بعده.

الانشغال المبالغ فيه بشكل الجسم وديفوهاته بشكل ملحوظ.

الرعب الدائم من فكره الوزن والزيادة فيه

تناول الطعام حتي الشعور بالوجع بطريقه نهمة ملحوظة.

تعاطي الكثير من الملينات خوفا من زيادة الوزن.