شكرا لقرائتكم خبر عن خليك فى الطبيعى.. 3 طرق من مطبخك باستخدام الكركم لعلاج التهابات الجلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة "بولد سكاى" الهندية فى تقرير لها اليوم الاثنين، إن دمامل والتهابات الجلد تظهر على شكل حبوب، أو فقاقيع حمراء صغيرة مملوءة بالتقيحات، والتى يمكن أن تكون مؤلمة جدا، تحدث الدمامل عادة خلال فصل الصيف، ولكن ليس من الضرورى أن تحدث فقط فى الصيف، حيث يمكن أن تزيد أيضا بسبب عوامل مثل عدم النظافة، واضطرابات الدم، ومرض السكرى، وضعف جهاز المناعة.



الكركم لعلاج التهابات ودمامل الجلد

وأشارت الصحيفة إلى أنه يمكن أن تساعد الأدوية مثل المضادات الحيوية فى علاج هذه الدمامل، وذلك عند استشارة الطبيب، ولكن يمكنك تجربة بدائل أخرى طبيعية إذا كنت لا ترغب فى تناول الأدوية، حيث يمكنك استخدام العلاجات المنزلية لعلاج الدمامل على نحو فعال، وأحد هذه العلاجات الفعالة هو الكركم.

الكركم لعلاج دمامل والتهابات الجلد

وقالت الصحيفة إننا نعلم جميعا أن الكركم يستخدم على نطاق واسع على الجلد لعلاج العديد من المشاكل المتعلقة بالبشرة، حيث تساعد الخصائص المضادة للالتهاب فى الكركم فى علاج الحكة، والألم، كما تساعد الخصائص المضادة للبكتيريا فى مكافحة البكتيريا، وحب الشباب، كما أنه غنى بمضادات الأكسدة، ويساعد الكركم على تقليل الأضرار على الجلد.

*يمكن خلط الكركم ببعض الأعشاب المفيدة الأخرى.. تعرف عليها..

الكركم والجنزبيل

أولا : الكركم والزنجبيل

تساعد الخصائص المضادة للالتهاب فى كل من هذين المكونين فى علاج الدمامل بفعالية، خذ ملعقة من الزنجبيل واخلطه مع ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم لجعله عجينة ناعمة، يمكن وضعه على المنطقة المصابة،وتركها لبضع دقائق حتى يجف. اغسلها باستخدام الماء واتركها، يمكنك استخدامه مرة أو مرتين في اليوم.



الكركم وخل التفاح

ثانيا: الكركم واللبن الرايب

كل ما عليك القيام به هو خلط ملعقة صغيرة من الكركم مع ملعقة كبيرة من اللبن الرايب الطازج فى وعاء نظيف، قم بوضع هذه المكونات على المنطقة المصابة ،واتركه لمدة 10-15 دقيقة، بعد 15 دقيقة يمكنك غسله فى بالماء العادي، يمكنك أيضًا القيام بذلك قبل دقائق قليلة من الاستحمام ،واحرص على استخدم صابونا خفيفا لغسله تماما.



خل التفاح والكركم لعلاج التهابات الجلد

ثالثا : الكركم وخل التفاح وكريمة الحليب

يساعد خل التفاح فى موازنة وتغذية البشرة مما يجعلها ناعمة، ضع فى وعاء ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم والخل وكريم الحليب، امزج جميع المكونات ،وضع هذا في جميع أنحاء المنطقة المصابة، احتفظ به لبضع دقائق ثم اغسله باستخدام الماء العادي، كرر هذه العملية من 3-4 مرات في الأسبوع.