البحرين : الأميرة سبيكة تهنئ الفائزات في الانتخابات النيابة والبلدية

المنامة - خاص بـ " الخليج 365 "

أشادت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، بالمستوى المتقدم لأداء المرأة البحرينية خلال مشاركتها في العملية الانتخابية كمرشحة وناخبة، الذي جاء ليؤكد مجدداً على جاهزية المرأة وتحملها المسئول لواجباتها الوطنية واستحقاقها لمكتسباتها، كشريك لا غنى عنه في بناء الوطن واستدامة نهضته.

جاء ذلك في تصريح خاص لصاحبة السمو الملكي على ضوء فوز ست سيدات لعضوية المجلس النيابي وأربع سيدات لعضوية المجالس البلدية.

حيث قالت سموها بهذه المناسبة "يشرفنا في ضوء النتائج المشرّفة لمشاركة المرأة البحرينية في الانتخابات النيابية والبلدية، أن نرفع تهانينا الخالصة وإمتناننا العميق إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد، الذي له الفضل الأول، من بعد الله، في بلوغ المرأة البحرينية لمراتب متقدمة وتوليها لمسئوليات وطنية رفيعة، تنطلق من إيمانه العميق بكفاءة المرأة البحرينية وقناعته الراسخة بقدرتها على حفظ استقرار الوطن وحماية مكتسباته والارتقاء بمكانته. ويحدونا الفخر والاعتزاز أن يأتي خبر فوز الأخوات الكريمات كبشرى "خير وفرح" من قائد مسيرة العز والرخاء أطال الله في عمره وأيده بنصره، الذي تكرم بإبلاغنا شخصياً بفوزهن فور علم جلالته بنتائج الانتخابات، والذي أعرب لنا بدوره عن فخره واعتزازه بتلك النتائج."

كما أبدت سموها سعادتها البالغة بتزامن هذا الفوز غير المسبوق للمرأة في الانتخابات النيابية والبلدية مع مناسبة يوم المرأة البحرينية للعام ٢٠١٨ التي تحتفي بعطائها في مجال العمل التشريعي والبلدي، مكررة سموها تهانيها الخالصة لجميع الفائزات وتقديرها لجميع المرشحات بغض النظر عن النتيجة النهائية، في ظل ما بذلن من جهود مقدرة ومشكورة ولتحليهن بالصبر والمثابرة خلال تأديتهن لمهام ترشحهن، وتمنياتها لهن جميعاً بالتوفيق والسداد في خدمة الوطن العزيز الذي يستحق من الجميع بذل الغالي والنفيس لأجل ما يحفظ شأنه ويعلو بمكانته. معربة سموها في ختام تصريحها، عن اعتزازها بمستوى الوعي والثقافة السياسية التي يتحلى بها المجتمع البحريني حيث جاءت ارادته معبرة عن قناعته وتقديره لإبنة البحرين التي تستحق كل ما نشهده لها من تقدم ورفعة.