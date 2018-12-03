تيري إيروين تُبيِّن صحة إشاعة ارتباطها بالنجم راسل كرو

انتشرت إشاعات أن أرملة ستيف إيروين، الذي كان مقدما لبرنامج "Crocodile Hunter" الخاص بالحياة البرية والطبيعية، تيري إيروين، 54 عاما، ارتبطت بشكل رومانسي بالممثل الحاصل على جائزة الأوسكار، راسل كرو، 54 عاما، وذلك منذ منتصف العام الماضي، لكن الآن تكشف تيري عن الحقيقة الكاملة.

وظهرت أيروين، وهي أم لطفلين، في برنامج "Sunday Project" لتتحدث عن كرو، نجم فيلم "Gladiator "، وقالت مازحة إنها مغرمة به، وأوضحت تيري للمذيعة، ليزا ويكينسون: "أنا في علاقة غرامية معه، يجب أن أعترف بذلك.. أنا واقعة كليا في حبه".

وكان واضحا أن تيري، التي تعمل في مجال حماية البيئة، تمزح بسبب تلك الابتسامة التي غطت وجهها، إذ واصلت الحديث وهي ترتدي الزي الخاص بحديقة الحيوان، عن علاقة الحب مع كرو.

واعترفت تيري أنها قريبة من الممثل الأميركي، حتى إنها وصفت حبه للحياة البرية والحيوانات، قائلة: "بالفعل أنا أحب راسل"، مشيرة إلى كونهما صديقين جيدين، وأوضحت: "يحب راسل الحياة البرية، وهو متفهم جدا بشأن مساعدتنا حيال ما نقوم به، إنه رجل جيد".

وبقيت تيري وراسل صديقين مقربين لعدة أعوام، منذ وفاة زوجها سيف في العام 2006، وتزوج راسل من المغنية دانيل سبنسر، وانفصلا هذا العام، وكان راسل صديقا جيدا لستيف إذ كان يزورها بانتظام، حيق قال لبرنامج "نيوسكورب": "كنت صديقا جيدا لستيف وزوجته وأولاده، وجميعهم أشخاص مهمّون بالنسبة إلي، إنهم أناس رائعون".

ووسط إنكار وجود علاقة، قال راسل عن تيري: "تيري هي واحدة من أعظم النساء اللاتي قابلتهن في حياتي من دون أن يكون لدينا أي علاقة حميمية أو أي شيء آخر.. تعرفون أنني أحب تيري إيروين وأطفالها، أحب أن تبقى ذكرياتي مع ستيف على قيد الحياة. أحترم العمل الذي أقامه الزوجان معا.. كما أن تيري بطلة بكل ما تحمله الكلمة من معنى".