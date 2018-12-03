شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف جسمك.. الوريد البابى ناقل الدم من الطحال والجهاز الهضمى إلى الكبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الوريد البابى الكبدى هو الوعاء الذى ينقل الدم من الطحال والجهاز الهضمى إلى الكبد، يتراوح طول الوريد من 3 إلى 4 بوصات ، ويتكون عادة من دمج الأوردة المساريقية والطحال العلوى خلف الحافة العليا لرأس البنكرياس.

فى بعض الأفراد وفقا لموقع " healthline" قد يدخل الوريد المساريقي السفلى هذا التقاطع بدلاً من ذلك، وفى معظم الأشخاص ينقسم الوريد البابي إلى عروق اليمين واليسار قبل دخول الكبد، وينمو الوريد الأيمن إلى الأوردة الأمامية والمتفوقة.

يوفر الوريد البابي حوالي 75 % من تدفق الدم إلى الكبد، الوريد البابي ليس وريد حقيقي مما يعني أنه لا يصب في القلب بدلا من ذلك ، فإنه يقوم بجلب الدم الغنى بالمغذيات إلى الكبد من الجهاز الهضمي والطحال.



معلومات-عن-الوريد-البابي

يُعرف ارتفاع ضغط الدم بشكل غير طبيعي في الوريد البابي باسم ارتفاع ضغط الدم البابي، وقد تسبب هذه الحالة نمو الأوعية الدموية الجديدة التي تتجاوز الكبد، والتي يمكن أن تؤدي إلى دوران الدم غير المفلتر في جميع أنحاء الجسم.

ويعد ارتفاع ضغط الدم في الوريد البابى أحد المضاعفات الخطيرة المحتملة لتليف الكبد ، وهي حالة يستبدل فيها أنسجة الكبد الطبيعية بنسيج ندبى.