شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتفكرى فى الحمل تانى.. اتبعى هذه الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التفكير فى الإنجاب مرة أخري يحتاج لتخطيط، وتختلف كل حالة عن أخرى، والكثير من الخطوات عند اتخاذ قرار الحمل مرة أخرى يجب أن تتم بالترافق مع زيارة الطبيب المختص الذى يتابع التبويض لدى السيدة والكشف عن أية مشكلات قد تكون حدثت تعرقل الحمل، وهذا ما أظهره تقرير نشر بموقع babycenter الطبي، الذى أوضح أن الإنجاب يحتاج لتخطيط وخطوات سليمة.



الحمل

ومن أبرز ما يجب أن تتبعه المرأة المقبلة علي الحمل، أولا التوقف عن الوسيلة المناعة للحمل التى كانت تتبعها سواء الأقراص أو اللوب، كذلك عليها أن تهتم ببرنامج رياضى وحركي جيد عليها الالتزام به وتعمل على الحفاظ على رشاقتها والتخلص من وزنها الزائد إن وجد، كذلك عليها الاهتمام بالاقلاع عن كل العادات الغير صحية التى يمكن أن تتبعها مثل التدخين والكحوليات وتناول الطعام الدسم، وغيرها من العادات غير الصحية.

اهتمي أيضا بتناول الفيتامينات ما قبل الحمل، والتى يصفها طبيبك لك، وأهمها على الإطلاق الفوليك أسيد الهام، فضلا عن أية فيتامينات تنقص جسمك أيضا كذلك الاهتمام بتوافر الكالسيوم والحديد في غذائك بشكل كبير، فضلا عن حمضالفوليك أيضا، والتنوع بين الطعام الصحى وخياراته الكثيرة والبعد عن الطعام غير الصحى.



الحمل الثانى

رتبي موعد مع طبيبك المتابع لحالتك، ويقوم بفحصك جيدا والاطمئنان على سلامتك وخاصة إذا كنت من مرضى السكر أو الضغط فعليك الاهتمام بزيارة طبيبك والمتابعة اللصيقة معه لحالتك .