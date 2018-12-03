انت الان تتابع موضوع كيفية علاج بوزلوم والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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مرض بوزلوم او كما يعرف باسم عرق النسا، هو يعد أحد الامراض التي تصيب العصب الوركي، ذلك الألم الذي يحدث نتيجة ضغط بعض الاعصاب على الورك، وتشعر السيدات ان ذلك الألم ممتد على طول العصب، ذلك الألم الشديد الذي يمتد على طول العصب أي انه يبدا من أسفل الظهر ويمر الوجع بالحوض ثم على المؤخرة، حتى يصل الألم في نهاية الام الى الساقين، ومن المعروف ان ذلك العصب هو أطول عصب موجود في الجسم، ويكون مرض بوزلوم هو نتيجة الى عدة عوامل ولكن في غالب الامر ان تلك الاعراض تظهر في جانب واحد من الجسم، واليوم سنتعرف على ذلك المرض المؤلم وما هي اعراضه وكيفية علاجه.

ما هي أسباب الإصابة بمرض بوزلوم

1_ الضغط الشديد على العصب الوركي.

2_ يمكن أيضا ان يأتي بسبب بعض الإصابات التي تحدث في منطقة الفقرات القطنية الموجودة أسفل الظهر، والتي عادة ما تحدث بسبب انزلاق الغضروف.

3_ يمكن أيضا ان تكون بسبب تضييق بعض الفتحات التي تخرج منها الاعصاب.

4_ يمكن أيضا ان يكون بسبب الخشونة التي تحدث في الفقرات، والتي تعمل بدورها على ظهور بعض الزوائد الكبيرة والتي تضغط على الاعصاب، وعادة ما تأتي الى كبار السن بشكل كبير.

5_ تأتي أيضا بسبب الجلوس بشكل كبير نتيجة العمل او الدراسة لمدة طويلة، كما ان الانحناء أحد العوامل التي تؤدي الى ذلك.

6_ أحد الأسباب أيضا هي العوامل الوراثية والتي تتسبب في ضعف الفقرات القطنية والتي يمكن ان يكون سبب في الانزلاق الغضروفي.

ما هي أعراض بوزلوم

1_ الشعور بالم في فقرات الظهر والتي تكون من اعلى الظهر حتى الجذع السفلي من الظهر.

2_ الإحساس الدائم بالضيق، والشعور بتهيج في الاعصاب.

3_ الشعور بالم في المؤخرة، والم كبير على طول الساق.

4_ الشعور بان جزء كبير من الجسم تم تخديره والشعور ببعض التنميل في الساق.

5_ شعور بضعف شديد في عضلات الجسم وصعوبة التحرك من مكان الى اخر.

كيفية علاج بوزلوم

بذور الحشائش

هي احدى البذور التي تعمل على تخفيف الالم، كما ان اوراقها واغصانها تسكن الوجع بشكل كبير، ويمكن ان يزول الوجع بشكل كبير إذا ما تم مواظبة تناولها.

عشبة الملاك الصينية

تعتبر من أشهر العلاجات التي تنتشر بشكل كبير في جميع انحاء العالم، فهي تعمل على تخفيف الألم ولها القدرة في معالجة الالتهابات الناتجة عنها.

الزنجبيل

يمكن تناول بعض من الزنجبيل الذي يتم خلطه بالليمون ووضع بعض من زيت السمسم، ويتم عجنها بشكل جيد ثم يتم وضع العجينة على الجزء المصاب، فذلك يعمل على تخفيف الألم.

الصفصاف

نبات الصفصاف له العديد من الفوائد الهامة، فيمكن ان تتناول ملعقة صغيرة من قشور نبات الصفصاف، فهي تعمل على الشفاء، لذا لابد من تناولها بشكل دائم حتى يتم الشفاء من ذلك المرض، كما ان الأشخاص الذين يعانون من بعض القرحات في المعدة فيمكن أيضا ان يتناولون بعض من قشور الصفصاف مع خلطها ببعض من العرق سوس المطحون.

زيت الزيتون مع زيت الخروع

يمكنك خلط من زيت الخروع مع ملعقة من زيت الزيتون، ثم يتم دهن الجسم بالزيت، ويتم وضع الزيت على المكان المصاب ويمكن تدليكه بشكل جيد، يمكنك ان تستمر بذلك قبل النوم، فيمكنك عملها كل يوم قبل ان تنام.

العرق سوس

من اهم الأشياء التي لابد من عملها هي جعل الجسم دائما رطب، وذلك لان رطوبة الجسم تعمل على تخفيف أي التهاب موجود، كما ان الترطيب يعمل على تغذية الاعصاب، ومن أفضل المصادر التي يمكنها ان تقوم بترطيب الجسم هي تناول العرق سوس، كما انه يخفف من الألم والتورم الموجود في الساق.

التمارين الرياضية

ان التمارين الرياضية بشكل عام من أفضل الأشياء التي يمكنك ان تفعلها للحصول على جسم صحي خالي من الامراض، كما ان التمارين الرياضية لها دور كبير في علاج بوزلوم، فيمكنك ان تقوم برياضة المشي ورياضة السباحة فهي من الرياضات الهامة التي لها دور كبير في العلاج