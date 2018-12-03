انت الان تتابع موضوع كيف يمكن إسقاط الجنين والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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إسقاط الجنين شيء محزن ، فبالرغم من الفرحة العارمة التي تشعر بها كل سيدة عندما تعرف خبر حملها، وبالرغم من ان المولى عز وجل حرم الإجهاض، إلا أن هناك بعض الظروف التي تحتم على الأم التخلص من الجنين ومن هذه الأسباب أن يكون بالطفل تشوهات أو موته داخل الرحم، وسوف نسر فيما يلي طرق التخلص من الجنين.

طرق إسقاط الجنين بالمنزل

الجماع والاجهاض

يتسبب الجماع في الاجهاض بالفعل ، فقد يؤدي الجماع في الأشهر الثلاث الأولى من الحمل إلى الإجهاض.

مشروب البابونج

مشروب البابونج يحتوي على العناصر المساعدة على الإجهاض، ويعد من الطرق المنزلية القوية للإجهاض.

تناول الأسبرين

يساعد الأسبرين بعملية الإجهاض في المنزل إذا تناولت المرأة الحامل من 4:10 أقراص يوميا، ولكن في نفس الوقت لابد من الحصول على العناصر التالية ضمن نظام غذائي يومي (( التين والزنجبيل والبقدونس والقهوة والقرنفل )) وذلك ليكون مفعول الأسبرين أقوى.

تناول البقدونس

الحرص على تناول البقدونس أو شاي البقدونس في الأيام الأولى من الحمل يؤدي تناول البقدونس إلى التخلص من الحمل، ولكن تتناول السيدة الحامل البقدونس في حدود الكمية الآمنة لأن كثرته تؤدي تسمم الجسم، ويعد من أفضل الطرق للإجهاض المنزلي إذ أنه منظم هام للدورة الشهرية.

تناول فيتامين C

لابد من تناول من 12: 10 جرام يوميا ولمدة ثلاثة أيام من فيتامين C ويحدث النزيف في اليوم الثالث، وهو من الفيتامينات المحفزة على إفراز هرمون الإستروجين الذي يسهل الحيض، وعلى النحو الأخر يمنع إنتاج هرمون البروجستيرون المفيد لجدار الرحم، وبالتالي يختل التوازن الهرموني بداخل الجسم ويسقط الجنين. ( ننصح بعدم تناول فيتامين C عند وجد حصى على الكلى )

تناول مشروب الأناناس

من الطرق المنزلية الآمنة لتحقيق الإجهاض والتخلص من الجنين، وعلى الحامل تناول العصير يوميا لأنه يحتوي على بروتين فالبرميلين والذي يلين عنق الرحم وأيضا يحتوي الأناناس على فيتامين Cالذي يساعد في عملية الإجهاض.

تناول بذور السمسم

على السيدة الحامل تناول منقوع السمسم كل يوم في الصباح والحرص على نقع السمسم في كوب من الماء من الليل حتى الصباح ثم تتناوله، ليتم الإجهاض في منتهى السهولة.

الشاور الساخن

الحصول على شاور ساخن كل يوم وبانتظام مع تناول العديد من المشروبات السابق ذكرها يساعد على التخلص من الجنين.

طرق إسقاط الجنين طبيا

تعتمد الطرق الطبية على عمر الجنين، فلابد من إجراء الأشعة لمعرفة ذلك ثم يحدد الطبيب المعالج الطريق المثالية، وذلك على النحو التالي

إسقاط الجنين خلال الأشهر الثلاث الأولى

في هذه الفترة يمكن استخدام الأدوية أو الجراحة، ولكن الإجهاض عن طريق الأدوية لا يتم إلا خلال التسعة أسابيع الأولى من الحمل، ومن الطرق المستخدمة في هذه الفترة ما يلي:

الكحت الرحم وهو الكحت المستخدم فيه الشفط، ويكون خلال 16 أسبوع على أخر دورة شهرية.

الشفط اليدوي الهوائي وهى الطريق المستخدمة في خلال 12 أسبوع على أخر دورة شهرية.

تناول عقار ميفيبريستون و ميسوبروستول خلال 9 أسابيع الأولى من الحمل.

تناول عقار ميثوتريكسيت خلال 7 أسابيع الأولى من الحمل.

إسقاط الجنين خلال الثلث الثاني من الحمل

تحريض الإجهاض وهي الجراحة المستخدمة في أضيق الحدود.

التوسيع والتفريغ وهي الجراحة المستخدمة خلال 16 أسبوع من الحمل.

التوسيع و الكحت و هي الجراحة التي تقوم على تلين عنق الرحم للتخلص من الجنين.

إسقاط الجنين خلال الثلث الأخير من الحمل

– وهو ما يعرف بإجهاض الحمل المتأخر، وهى من أخطر المراحل لإجراء عملية الإجهاض لأن الجنين في هذه المرحلة يكون قد أصبح مكتمل ويستطيع الخروج والعيش خارج الرحم، ويتم الإجهاض في هذه المرحلة عن طريق.

– التوسيع والانتزاع وهو ما يعرف باسم إجهاض الولادة الجزئي، ويستخدم بعد مرمر 21 أسبوع على الحمل.

تحريض الإجهاض

ولكن هناك بعض المخاطر عند إجراء الإجهاض مثل التهاب الرحم أو الأضرار المتعددة ألتي تلحق بالرحم أو الأضرار في عنق الرحم أو في بعض الأوقات يؤدي الإجهاض إلى النزيف الحاد.