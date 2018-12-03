الفيكس لتتخلصي من دهون البطن والسيلوليت معاً

هل تعرفتِ يوماً الى فوائد كريم الفيكس في تفتيت الدهون العنيدة وشد البشرة والتخلص من السيلوليت؟ ربما لا، في وقت يُستخدم هذا المرهم على نطاق واسع كعلاج موضعي لآلام الظهر والحلق واحتقان الأنف وغيرها... في هذا المقال، سنقدم إليك طريقة تحضير وصفة طبيعية مكونة بشكل أساسي من الفيكس، للقضاء على الدهون في الجسم، وتحديداً دهون البطن، ومنحك بشرة مشدودة خالية كلياً من السيلوليت.





المكونات

لتحضير هذه الوصفة أنت تحتاجين الى المكونات التالية: ثلاث ملاعق كبيرة من كريم فيكس، ملعقتان كبيرتان من بودرة الشبة، وربع ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا.

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طريقة التحضير والتطبيق

امزجي بودرة الشبة مع كريم الفيكس في شكل جيد. ثم، أضيفي إليهما بيكربونات الصودا واستمري في تحريك المكونات الى أن تصبح متماسكة ومتجانسة. بعدها، ادهني منطقة البطن وأماكن السيلوليت بهذه الوصفة التي حصلت عليها، مع الحرص على تدليك الجلد بهدوء وبحركات دائرية لمدة خمس دقائق. ثم، لفي تلك المناطق بالنيلون المغلف واتركيه لمدة ساعتين. وبعد مرور المدة المطلوبة، شطفي جسمك بالماء الفاتر.

واظبي على تطبيق هذه الوصفة مرة يومياً الى أن تحصلي على النتائج المرجوة منها.

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