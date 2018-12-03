شكرا لقرائتكم خبر عن شريف باشا: تجميد البويضات الحل الأفضل للفتاة حال تجاوزها سن الـ35 بدون زواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نصح الدكتور شريف باشا، استشارى أمراض النساء والتوليد وأطفال الأنابيب والحقن المجهرى، الفتيات اللاتى تجاوزن الـ35 من العمر ولم تتزوج، أن يجمدن البويضات بداخلهن، للحفاظ على الخصوبة.

وقال باشا، خلال حواره مع برنامج "الستات مبيعرفوش يكدبوا" المذاع عبر قناة CBC، إن النساء اللاتى تقبلن على علاج كيميائى أو انقطاع فى الدورة الشهرية نتيجة تناولهن أدوية، عليهن أن يقبلن على تجميد البويضات، وكذلك الفتيات اللاتى لم تتزوج وأعمارهن تجاوزت الثلاثين، وتعانين من ضغط نفسى بسبب تجاوزهن هذا العمر، لأن تجميد البويضات بداخلها يمنحها ثقة كى تختار الإنسان المناسب فى أى وقت، ولا تتزوج أى زيجة بسبب تقدمها فى العمر.

وأضاف الدكتور شريف باشا أن تجميد البويضات تصلح لأى سيدة تريد أن تؤجل الحمل لفترات كبيرة تزيد عن الـ10 سنوات بسبب عدم جاهزيتها لهذا الحمل، مشيرا إلى أنه لا استخدام البويضات المجمدة بعد سن الخمسين.





وأشار إلى أن أفضل وقت لتجميد البويضات فى عمر الـ35 إلى 40 عاما، ويمكن تجميدها لمدة 10 و15 سنة داخل المرأة.