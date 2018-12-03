شكرا لقرائتكم خبر عن فى اليوم العالمى لذوى الاحتياجات.. إزاى تتعامل معاهم من غير ما تجرح مشاعرهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد نصادف فى حياتنا أشخاصا يعانون من الإعاقات المختلفة مثل بتر فى أحد الأطراف أو الصم وفاقدى البصر، وغيرها من الأمراض، البعض ينظر لهم كنوع من الشفقة والبعض الآخر كنوع من السخرية، وفى تلك الحالتين يتعرضون للاكتئاب وتسوء حالاتهم الصحية، وفى اليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة لا بد أن نتبع بعض النصائح للتعامل معهم دون أن نجرح مشاعرهم عن طريق عدة خطوات وفقا لما ذكره موقع wikihow وهى:



ذوى الاحتياجات

1: اهتم أن تتحدث معهم بأسلوب محترم، وتعامل معم بأنهم أفراد عاديين ولا ينقصهم شىء، ولا تحاول أن تشعرهم بأنهم ضعفاء لا يمتلكون ما يمتلكه الأشخاص الطبيعيون.

2: ذوو الاحتياجات الخاصة يفضلون دائما التعامل معهم بأسلوب لغوى يضعهم فى المقدمة حتى لا يشعرون بأى نقص فى جسدهم.

3: حاول أن تتجنب السؤال عن سبب الإعاقة سواء للشخص نفسه أو لأفراد العائلة وتعامل بشكل طبيعى بعيدا عن الشفقة.

4: لا تتحدث معهم باستخفاف أو سخرية، أو تعامله على أنه أضعف منك ولكن تعامل بشكل طبيعى، مثل ما تتعامل مع أى شخص آخر.



إعاقة

5: عندما تقابل شخصا معاقا جسديا لا تتسرع فى مساعدته أو إسناده دون أن يطلب منك، وبكل احترام اسأله "هل تريد المساعدة"، حتى لا يشعر بالضعف أو أنه عبء على المجتمع.

6: كن صبورا عند التعامل معه ولا تشعره بالملل أو الزهق منه نتيجة إعاقته وتعامل بشكل مريح وبسيط، لتشعره بالأمان والمحبة.

7: لا تتحدث معه من الخلف ولكن اجعل وجهك لوجه دائما حتى لا يشعر بالضيق والإحراج عندما لا يستطيع الالتفات لك للحديث معك.

8: علموا أطفالكم فن التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة وأنهم أناس طبيعيون يستطيعون التعامل مع الجميع ولديهم مهارات وقدرات مختلفة.