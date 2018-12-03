طريقة إعداد وتحضير سلطة النودلز بالدجاج والفول السوداني

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الفول السوداني : ربع كوب

- النودلز : عبوة

- الزيت النباتي : نصف كوب

- الصويا صوص : ثلث كوب

- خل الأرز : ثلث كوب

- زيت السمسم : ملعقة صغيرة

- سكر : 3 ملاعق كبيرة

- الزنجبيل : نصف ملعقة صغيرة (مفروم)

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- الدجاج : 3 اكواب (مسلوق و مفروم)

- الكزبرة : ثلث كوب (مفرومة)

- البصل الأخضر : ثلث كوب (مفروم) طريقة التحضير

1. سخني مقلاة واسعة على نار متوسطة. 2. أضيفي الفول السوداني وحمصيه ثم ارفعيه من المقلاة وضعيه جانباً. 3. اسلقي النودلز بماء مملح حتى ينضج وصفيه و اتركيه جانباً. 4. ضعي الباستا في وعاء واسع. 5. اخلطي الصويا صوص والزيت النباتي وزيت السمسم والسكر والسمسم المحمص والزنجبيل والفلفل الأسود جيداً حتى تمتزج المكونات. 6. أضيفي الخليط فوق الباستا في الوعاء ثم أضيفي الدجاج والكزبرة والبصل الأخضر وقلبي وقدميها.

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