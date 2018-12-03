طريقة إعداد وتحضير سلطة النودلز من المطبخ الآسيوي

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الفول السوداني : ربع كوب (غير مملح وغير محمص)

- النودلز : عبوة (صيني)

- الزيت النباتي : 3 ملاعق كبيرة

- خل الأرز : 2 ملعقة كبيرة

- الصويا صوص : 3 ملاعق كبيرة

- سكر : 2 ملعقة كبيرة

- زيت السمسم : ملعقة صغيرة

- الزنجبيل : نصف ملعقة صغيرة (طازج ومبشور)

- البصل الأخضر : 2 عود (للزينة) طريقة التحضير

1. سخني مقلاة واسعة على نار متوسطة. 2. أضيفي الفول السوداني وحمصيه ثم ارفعيه من المقلاة وضعيه جانباً. 3. اسلقي النودلز بماء مملح حتى ينضج وصفيه و اتركيه جانباً. 4. ضعي النودلز في وعاء واسع. 5. اخلطي الصويا صوص والزيت النباتي وزيت السمسم والسكر والفول السوداني المحمص والزنجبيل والفلفل الأسود جيداً حتى تمتزج المكونات. 6. أضيفي الخليط فوق النودلز في الوعاء وحركي. 7. زيني وجه الطبق بالبصل الأخضر وقدميها فوراً.

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