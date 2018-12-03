طريقة إعداد وتحضير مكعبات السمك لرجيم صحي

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- فيليه السمك : 500 غراماً

- الذرة : كوب (الصغيرة والمسلوقة)

- البطاطس : 4 حبات (مقطعة مكعبات)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- عصير الليمون : 3 ملاعق كبيرة

- بندورة : 3 حبات (مفرومة مكعبات)

- الزيت النباتي : 3 ملاعق كبيرة

- لبن زبادي : نصف كوب

- جوزة الطيب : ربع ملعقة صغيرة طريقة التحضير

1. يُقطع السمك إلى مكعبات وتُتبل بالملح والفلفل وجوزة الطيب وعصير الليمون والزيت. 2. يشك السمك على الأعواد الخشبية الخاصة بالشوي والبندورة وتدخل الأعواد للفرن لمدة 20 دقيقة أو حتى يستوي السمك. 3. تُسلق البطاطس، ثم تُقشر وتهرس مع اللبن والزبدة وتتبل بالملح والفلفل وتقدم إلى جانب السمك مع الذرة المسلوقة.

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