طريقة إعداد وتحضير صينية دجاج بالخضار

المقادير

- صدر الدجاج : 4 صدور (منزوع الجلد والعظم)

- الجزر : 3 حبات (مقشر، ومقطع قطعًا متوسطة الحجم)

- البطاطس : 4 حبات (مقشرة ومقطعة قطع متوسطة الحجم)

- الفلفل الأخضر : 4 حبات (مقطع أربع قطع)

- الكوسا : 4 حبات (كبير الحجم / مقطع قطعًا متوسطة الحجم)

- طماطم : 3 حبات (كبيرة الحجم / مقطعة أربع قطع)

- الثوم : 8 فصوص (كبير الحجم / حبات كاملة)

- البصل : 2 حبة (كبير الحجم / مقطع أربع قطع)

- زيت الزيتون : ربع كوب

- خل البلسمك : ربع كوب

- بهارات إيطالية : ملعقة صغيرة

- بابريكا : ملعقة صغيرة

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

1. في وعاء كبير، ضعي الدجاج ونصف كمية الخل، ونصف كمية البهارات الإيطالية والبابريكا والملح والفلفل الأسود، وقلبي جيدًا، ثم ضعيها في الثلاجة لمدة ساعة.

2. سخني الفرن عند درجة حرارة 180 درجة مئوية.

3. في صينية فرن، ضعي الخضراوات وباقي الخل والبهارات الإيطالية والبابريكا والملح والفلفل الأسود، وقلبي جيدًا.

4. رصي قطع الدجاج فوق الخضار، ثم رشي الزيت فوق الدجاج والخضار.

5. غطي الصينية بورق قصدير، ثم ضعيها في الفرن لمدة 45 دقيقة.

6. أزيلي الفويل، ثم ضعيها في الفرن لمدة 10 دقائق.