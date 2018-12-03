طريقة إعداد وتحضير مناقيش البيض

المقادير

- عجينة العشر دقائق : 4 اكواب

- البيض : 5 حبات

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

1. لتحضير العجينة: بالخلاط الكهربائي نضع نصف كمية الطحين. ثم نضيف حليب البودرة، وملعقتان السكر، وملعقتان الخميرة الفورية. نخلطهم بسرعة عالية حتى تتجانس المكونات ويصبح خليط سائل. نضع الخليط في وعاء ونغطيه ونتركه جانباً لمدة 10 دقائق. حين ملاحظة ظهور فقاعات بخليط الطحين نضيف باقي الطحين ونصف كمية الزيت، ونكمل العجن. تغلف العجينة بباقي كمية الزيت، ونباشر العمل بها. شاهدي طريقة تحضير فيديو عجينة العشر دقائق

2. نقسم العجينة لقطع متوسط الحجم ونرق العجينة باستخدام الشوبك (المرق). ونضع العجينة بصينية الفرن المدهونة بالزيت.

3. اخلطي البيض مع الملح والفلفل الأسود، وصبي خليط البيض فوق العجينة مع مراعاة تشكيل أطراف العجينة بالصينية للأعلى باستخدام اليدين. كرري العملية لحين الانتهاء من العجينة.

4. اخبزي مناقيش البيض لمدة 20 دقيقة على درجة حرارة 180ْ.