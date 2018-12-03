شكرا لقرائتكم خبر عن دلع جسمك باللوز.. هيخسسك ويحميك من أمراض الشتاء والسرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اللوز من أفضل أنواع المكسرات التي تتمتع بالعديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، كمضادات الأكسدة ونسبة عالية من الكالسيوم والبروتين والألياف والدهون الغير مشبعة، وهذا يجعله مفيد جدا لصحة جسم الإنسان، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي فوائده الهامة لصحة الإنسان، وذلك وفقا للتقرير المنشور عبر موقع " emeraldcoasturgentcare".

وقدم التقرير بعض الفوائد الهامة لصحة بعد تناول اللوزن، ومنها:

-الحد من ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم، والعمل علي تنظيمه.

-يحمي القلب من الإصابة بأمراضه، والحد منها وانسداد الشرايين، وما شابه ذلك.

-ينصح بتناوله من قبل الأشخاص الذين الذي يتبعون حميات غذائية للتخلص من الوزن الزائد، ولذا يمكنك تناول حفنة منه يوميا.

-الحصول علي شعر قوي وصحي وبشرة نضرة في حالة الإستمرار في تناوله يوميا.

-تقوية اعصاب الجسم، والحد من الإصابة بأي التهاب بها.

-تقوية الجهاز المناعي للجسم والحد من الإصابة بأي نوع من أمراضه وخاصة أمراض الشتاء.

-تقوية العظام والحد من الإصابة باي مشكلة بها كتعرضها للكسور، أو ما شابه ذلك، وهذا يرجع لاحتوائها علي نسبة عالية من الكالسيوم.

-تنظيم نسبة ضغط الدم، والحد من ارتفاعه.

-يقلل فرص الإصابة بمرض السرطان، لأنه يحتوي علي نسبة عالية مضادات الأكسدة.