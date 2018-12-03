انت الان تتابع موضوع أين يكون رأس الجنين في الشهر الخامس والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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يخلق الله الجنين من نقطة يضعها الرجل في رحم المرأة، ثم يبدأ الجنين في النمو في داخل رحم المرأة إلى أن يكتمل نموه بشكل كامل في الشهر التاسع من الحمل ويخرج إلى الدنيا، وفي كل شهر يكون تكون الجنين مختلف ومتطور، ونحن سوف نتناول معكم مكان رأس الجنين في الشهر الخامس في بطن الأم.

مراحل تكوين الجنين

جعل الله تعالى الجنين ينمو في رحم الأم عبر سلسلة متتالية من التطور والنمو، فمنذ بداية الشهر الأول إلى الشهر التاسع يمر الجنين بعدة مراحل حتى يكتمل بشكل نهائي.

ولو نظرنا إلى وضعية الجنين في كل شهر في داخل رحم الأم، فسوف نجد أن الجنين يختلف وضعيته من وقت إلى آخر، وكذلك تتطور الأجزاء المتكونة في جسمه من شهر إلى آخر.

رأس الجنين في الشهر الخامس

الشهر الخامس من الحمل يشهد تطور كبير وملحوظ في نمو الجنين، فمنذ الشهر الخامس يزداد نمو الجنين بشكل ملحوظ، ويزيد وزن الأم والجنين على السواء.

تبدأ الأعضاء الداخلية للجنين في النمو، والنضوج بشكل نسبي، ويتميز جنس المولود في الشهر الخامس ويبدأ في الظهور ما إذا كان ذكر أو أنثى.

الجنين في الشهر الخامس يبدأ في النوم على فترات منتظمة، ولكن فيما يخص وضعيته فهو يتكون متقلب جدا في خلال هذا الشهر، ولا يوجد وضعية لمكوث الجنين في وضع معين في الشهر الخامس.

يتنقل رأس الجنين من اليمين إلى اليسار والعكس، وكذلك من أعلى إلى أسفل، وهذا يظهر عندما يتم عمل صورة تلفزيونية توضح وضع الجنين في الشهر الخامس من الحمل.

نزول رأس الجنين في الشهر الخامس إلى أسفل

يصاحب تقلب الجنين بعض التغيرات التي تحدث في رأس الجنين، فنجد أن رأس الجنين تنزل إلى أسفل في منطقة الحوض في الشهر الخامس، وهذا النزول للرأس يتسبب في وجود بعض الألم للأم في البطن وأسفل الظهر، هذا الألم يحدث بسبب تمدد الرحم.

عندما تصل المرأة إلى الشهر الخامس وتبدأ في الشعور بألم المغص نتيجة وجود الجنين في أسفل الرحم عليها باتباع النصائح التالية:

– يجب الالتزام بالراحة التامة، وعدم الإرهاق وعدم القيام بعمل مجهود كبير.

– التمدد على أرض مسطحة مع القيام برفع القدمين إلى أعلى، وهذا الأمر يساعد على ضبط وضعية الجنين لأعلى.

– يجب تجنب البقاء تحت الماء أثناء الاستحمام، لأن ذلك قد يؤدي إلى ارتخاء عضلات عنق الرحم، وتعرض الأم للولادة المبكرة.

– لا يجب القيام بالاتصال الجنسي مع الزوج حتى يغير الجنين وضعيته.

نصائح للأم يجب اتباعها في الشهر الخامس من الحمل

هناك بعض النصائح يجب على الأم اتباعها عند الدخول في الشهر الخامس من الحمل وهي:

– يجب على الأم أن تزور الطبيب بشكل مستمر كل شهر للاطمئنان على صحة الجنين.

– يجب على الأم مراعاة تناول الغذاء الصحي السليم والمتوازن الذي يحتاج إليه الطفل حتى ينمو بشكل سليم، وهذا الطعام يجب أن يكون غني بالفيتامينات، المعادن، الكالسيوم، الحديد.

– يتم عمل إجراء فحوصات للأم بشكل دائم، للتأكد من عدم وجود مشاكل في دم الأم أو الجنين.

– يتم عمل إجراء بعض الفحوصات للدم أو البول لضمان عدم إصابة الأم بالالتهابات أو السكر.

– يجب أن تهتم الأم بتناول حمض الفوليك من خلال تناول الأطعمة التي تحتوي على الفوليك، أو تناول الفوليك عبر المكملات الغذائية، لتجنب تشوه الجنين.

– يجب أن تهتم الأم بممارسة الرياضة التي تتناسب مع فترة الحمل التي هي فيها.

تطورات الجنين في الشهر الخامس

تظهر بعض التطورات على الجنين في الشهر الخامس، ومن هذه التطورات ما يلي:

– تبدأ الأعضاء الداخلية في النمو.

– تبدأ الأظافر في الظهور.

– تبدأ عملية تراكم الدهون في أسفل الجلد.

– تبدأ المرارة في أداء وظائفها والقيام بإنتاج العصارة الصفراوية حتى تستطيع هضم الطعام.

– تصبح عضلات الجنين أكثر قوة.

– تصبح الأسنان اللبنية واضحة عند اللثة.

– ينمو شعر الحواجب، والجفون، وباقي أنحاء الجسم.

– يبدأ تركيب دم الجنين، في العظام وفي باقي أجزاء الجسم، لأن في الشهور الأولى يتكون الدم في الكبد.

– يبدأ الجنين في تنظيم نومه في هذا الشهر.