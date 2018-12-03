شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد صحية مذهلة لشجرة «القشطة».. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - وكالات:

توصل باحثون في جامعة إشبيلية الإسبانية، إلى أن لشجرة القشطة فوائد صحية وعلاجية عديدة، بينها أن أوراق القشطة تقوي المناعة وتمنع الإصابة بالعدوى، كما تقلل خطر الإصابة بالالتهابات خاصة التهابات المفاصل.

ومن الفوائد الصحية والعلاجية لشجرة القشطة التي أشار لها الباحثون، منوهين إلى أنه لم يجري التأكد منها علميا، أن أوراق القشطة المغلية تسهم في إيقاف الأعراض الجانبية لمتلازمة “الفيبروميغاليا”، وهي مرض يسبب آلاماً في الجسد وشعوراً بالاكتئاب، و يختلف الأطباء حول تصنيفه هل هو مرض عضوي أم نفسي.

وتعتبر فاكهة القشطة من المضادات الحيوية القوية للجسم وتكافح الالتهابات بأنواعها البكتيرية والفطرية، كما تقضي على الطفيليات، ويستخدم مسحوق فاكهة القشطة كمضاد الإسهال، في حين تستخدم بذورها أيضا لعلاج الإسهال، وتستخدم أوراقها المغلية ولحائها لعلاج الدوسنتاريا والإسهال الشديد.

يذكر أن القشطة هي شجرة صغيرة طولها عادة بين 3 إلى 10 أمتار، وتعرف باسم “Annona”، وثمرتها صغيرة خضراء بداخلها لب أبيض يشكل نسبة 67.5% من حجمها، ويتخلله بذور سوداء، وطعم القشطة حلو المذاق، وتؤكل ثمار القشطة عن طريق الطهي أو يتم إضافتها لبعض الأطباق، كما تصنع منها الحلويات والمربيات والعصائر.