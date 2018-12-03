هذا ما يمكن لليلة واحدة من النوم السيء أن يفعله بجسمك

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - يظن الكثيرون منا أن قلة النوم وكثرة تناول الطعام خلال الفترة المساء هما السببان الرئيسيان للإصابة بالسمنة، ولكن دراسة حديثة أجراها الباحثون في جامعة أوبسالا السويدية، أظهرت أن السمنة تنجم عن اضطرابات النوم.

وكشف الباحثون في الدراسة، أن النوم المتقطع للشخص ولو لليلة واحدة يؤثر على نظام التمثيل الغذائي في جسمه "الميتابوليزم"، الأمر الذي يزيد من قدرة الجسم على تخزين الدهون، كما أن اضطراب النوم يجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بمتاعب صحية خطيرة مثل أمراض القلب والسكري.

وبحسب ما قاله الباحث المشرف على الدراسة، جوناثان سيديرنايس، فإن نتائج الدراسة أظهرت أهمية الوظائف التي يؤديها النوم ولا يستطيع أي شيء آخر أن يحل مكانها، حيث يؤثر النوم سلبا على هرمونات الجسم التي تتولى التحكم في الشهية والشعور بالشبع والامتلاء، وبالتالي فإن الأشخاص الذين ينامون لفترات أقل يحتاجون وقت أطول لتناول الطعام.

وأضاف أن الأشخاص الذين لا يأخذون قسطا كافيا من النوم لا يمكنهم القيام بالتمرينات الرياضية في نهار اليوم التالي، حيث أنهم يشعرون بالتعب في فترة النهار جراء عدم نيلهم الراحلة الكافية ليلا، كما تتأثر الأنسجة العضلية حيث تتحلل البروتينات المعقدة مما يسبب ضمور العضلات.

واعتمد الباحثون في الدراسة التي نشرت نتائجها مجلة ساينس إدفانسز، على عينة من 15 متطوعا يتمتعون بصحة جيدة، واضطر المتطوعون إلى حضور جلستين إحداهما بعد ليلة من النوم العميق والهادئ، والأخرى بعد السهر لليلة كاملة.

أخذ الباحثون عينات من دهون ودم والنسيج العضلي للمتطوعين عقب الجلستين، ليتبين تراجع النشاط في الجينات المسؤولة عن امتصاص الدهون في الجسم عقب الليلة التي لم يناموا فيها جيدا، مما تسبب في هبوط مستوى البروتين بشكل لافت.