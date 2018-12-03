طريقة إعداد وتحضير فتوش بالخبز المحمص

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- طماطم : 2 حبة (مفرومة)

- البصل الأخضر : 2 عود (مفروم)

- بقدونس : ربع كوب (مفروم)

- النعناع : ربع كوب (مفروم)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- خيار : 2 حبة (مفروم)

- الفجل : 1 حبة (مفروم)

- الفلفل الأخضر : 1 حبة (مفروم)

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- عصير الليمون : 1 حبة

- الخبز العربي : ربع كوب (مقطع ومحمص)

- دبس الرمان : 2 ملعقة كبيرة

- سماق : ملعقة كبيرة طريقة التحضير

1. اخلطي الطماطم والفجل والخيار والفلفل في وعاء. 2. أضيفي البصل المفروم والنعنع والبقدونس وقلبي. 3. اخلطي زيت الزيتون مع عصير الليمون والسماق والدبس الرمان في طبق. 4. صبي المزيج فوق خليط الخضار. 5. وزعي الخبز المحمص وقدميها فوراً.

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