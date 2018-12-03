شكرا لقرائتكم خبر عن 7 فوائد يحصل عليها جسمك من تناول الخس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتميز بلونها الأخضر الرائع الذي يجذب نظر الجميع، طعمه المميز وفوائدها التي لا تعد، إنه الخس، الذي يعد من أهم الخضروات التي تحتوي علي العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الإنسان، وللتعرف علي فوائده العدة عليك قراءة هذا التقرير وفقا لموقع " organicfacts".

-تناول الخس يعمل علي تقوية الجهاز المناعي للجسم، وذلك لأنه يحتوى علي نسبة عالية من فيتامين سي، وكميات كبيرة من مضادات الأكسدة.

-نظرا لاحتواء الخس علي نسبة عالية من فيتامين "أ"، فإن ذلك يجعله يجعله قادرا علي حماية العين من ضعف النظر، أو حدوث أي مشاكل بها.

-ترطيب البشرة والحد من إصابتها بالجفاف، وذلك لإحتوائها علي نسبة عالية من الألياف والماء.



فوائد الخس

-حماية الجسم من الإصابة بالالتهابات.

-في أول ثلاثة أشهر من الحمل علي الحامل الإكثار من تناول الخس، لأنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة، والتي تعمل علي تقليل الإصابة بالتشوهات الخلقية للجنين، وحمايته من الأمراض العصبية.

-يحتوي الخس علي نسبة عالية من الحديد ولذا فهو علاج جيد لمرضي الأنيميا، وفقر الدم.

-يحتوى على نسبة عالية من الكالسيوم، التي تعمل علي تقوية العظام، والحد من الكسور أو الإصابة بهشاشة العظام.