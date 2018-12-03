لا ترتدي الكعب العالي إذا كنت مصابة بالدوالي

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - هل تشعرين بالخوف لرؤيتك تلك العلامات الزرقاء على ساقيك؟ لا تقلقي يمكن أن تكون بسبب الدوالي. الدوالي يمكن أن تكون مؤلمة ويمكنها إعاقة حياتك، تظهر أوردة الدوالي غالبا باللون الأزرق أو الأرجواني الداكن وتتضخم وتتورم عندما لا تعمل الصمامات في الأوردة والقدمين بشكل صحيح.

الدوالي أكثر شيوعا في النساء أكثر من الرجال، يمكن أن تظهر أعراض مثل التورم وألم في الساق وثقل وتشنجات وقرح وتورم الكاحلين وغيرها من الأعراض، الحمل والبدانة وانقطاع الدورة الشهرية والشيخوخة وإصابات الساق هي بعض العوامل التي تؤدي إلى الدوالي.

يمكن أن تساعدك خيارات العلاج الجراحي مثل الاستئصال الحراري الوريدي الداخلي والتصلب العصبي والليزر في معالجتها، ولكن هنا بعض العلاجات المنزلية الفعالة:

1- حافظي على نشاطك البدني:

ممارسة الرياضة بانتظام يمكن أن تحسن الدورة الدموية في الساقين ويمكنها أيضا خفض ضغط الدم الذي يمكنه أن يسبب الدوالي، اختاري السباحة وركوب الدراجات واليوغا والمشي.

2- جوارب الدوالي هي ما تحتاجينه:

من خلال الضغط على الساقين يمكن أن يساعد ارتداء الجوارب على تحسين ضغط دمك.

3- خفض الملح:

تناول الطعام الغني بالصوديوم يمكن أن يسبب احتباس الماء، بينما الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم يمكن أن تساعد على الحد من ذلك؛ لذا تناولي اللوز والبطاطس والخضروات الورقية، وتجنبي تناول الأطعمة المصنعة لأنها تحتوي على الصوديوم بكميات كبيرة ويمكن أن تزيد التورم سوءًا مما يسبب الدوالي.

4- تناول الأطعمة الغنية بالألياف:

يمكن لهذه الأطعمة أيضا تحسين الهضم وصحة القلب، اختاري البقوليات والحبوب وبذور الكتان.

5- تناولي الفلافونويدات:

للحفاظ على تدفق الدم يمكن إضافة الفلافونويدات إلى نظامك الغذائي في شكل البصل والتفاح والثوم والسبانخ وغيرها.

6- اختاري الملابس المناسبة:

ارتدي الملابس الفضفاضة حيث يمكن أن تؤدي الملابس الضيقة إلى الحد من تدفق الدم، ولا ترتدي الكعب بل ارتدي أحذية مسطحة أرضية إذا كنت تعانين من الدوالي.

7- دلكي ساقيك بلطف:

هذا يمكن أن يحسن الدورة الدموية، ولكن لا تضغطي على الأوردة مباشرة حيث يمكن أن يؤدي هذا إلى تلف الأنسجة.



8- لا تجلسي لفترات طويلة:

لضمان التدفق السلس للدم تأكدي من الاستيقاظ والمشي، خذي فترات راحة متكررة وتجنبي الجلوس لفترات طويلة، وحافظي على وزن صحي.