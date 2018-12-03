طريقة إعداد وتحضير بيتزا الببروني على الطريقة اللبنانية

المقادير

- طحين : 500 غراماً (للعجين)

- الزبدة : 50 غم (للعجين)

- حليب : ملعقتان كبيرتان (سائل، للعجين)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة (للعجين)

- خميرة : نصف ملعقة صغيرة (للعجين)

- زيت الزيتون : نصف ملعقة صغيرة (للعجين)

- سكر : ربع ملعقة صغيرة (للعجين)

- ماء دافئ : ثلاث أرباع الكوب (للعجن)

- بندورة : 2 حبة (مقشرة ومهروسة، لصوص البيتزا)

- صلصة طماطم : ملعقة كبيرة (لصوص البيتزا)

- الخل : ربع ملعقة صغيرة (لصوص البيتزا)

- زيت الزيتون : نصف ملعقة صغيرة (لصوص البيتزا)

- أوريغانو : ملعقة صغيرة (مجفف، لصوص البيتزا)

- الثوم : فص (مهروس، لصوص البيتزا)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة (لصوص البيتزا)

- البهار الأبيض : ربع ملعقة صغيرة (لصوص البيتزا)

- الزيت النباتي : ملعقتان كبيرتان (لدهن الصينية)

- الفطر : نصف كوب (شرائح، للحشوة)

- ببروني : 50 غم (شرائح، للحشوة)

- فليفلة خضراء : 1 حبة (مقطعة دوائر رفيعة، للحشوة)

- زيتون أسود : 20 غراماً (مقطع شرائح، للحشوة)

- أوريغانو : ربع ملعقة صغيرة (مجفف، للحشوة)

- ملح : ربع ملعقة صغيرة (للحشوة)

- جبنة الموتزاريلا : 120 غراماً (مبشورة، للحشوة)

- جبنة الكشكوان : 60 غراماً (مبشورة، للحشوة)

- جبنة الأمانتل : 60 غراماً (مبشورة، للحشوة)

طريقة التحضير

1. لتحضير العجينة: نعجن الطحين والزبدة مع الحليب السائل والخميرة والملح وزيت الزيتون والسكر بالماء الدافئ مع بعضها حتى تصبح عجينة متماسكة وتترك في مكان دافئ مغطاة لمدة نصف ساعة حتى ترتاح.

2. نخلط مقادير صوص البيتزا، البندورة مع صلصة البندورة ثم نضيف الخل وزيت الزيتون والثوم والأوريغانو ونضيف الملح والبهار الأبيض معا في وعاء حتى تمتزج جيدا ثم تترك جانبا.

3. ندهن صينية الخبز بالزيت ثم نمد العجينة في الصينية ونوزع صوص البيتزا المحضر.

4. نوزع الفطر والفلفل والزيتون والأوريغانو والملح.

5. نرش ثلاث أنواع الجبنة وندخل الصينية إلى فرن محمى مسبقا لمدة 15 إلى 20 دقيقة حتى تنضج وتذوب الجبنة وتقدم ساخنة.