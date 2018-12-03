طريقة إعداد وتحضير بيتزا البيض والجبن للفطور

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- سلامي : 100 غراماً (مفروم)

- الخميرة الفورية : ملعقة صغيرة ونصف

- سكر : ملعقة صغيرة

- ماء دافئ : كوب وربع

- حليب بودرة : ملعقة صغيرة

- طحين : 3 اكواب

- البيض : 4 حبات (مخفوق)

- جبن موزاريلا : 2 كوب (مبشور)

- جبن الشيدر : كوب (مبشور)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- بودرة الثوم : نصف ملعقة صغيرة طريقة التحضير

1. اخلطي السكر والخميرة في الماء الدافئ واتركيها لمدة 5 دقائق في وعاء كبير. 2. أضيفي الملح والحليب البودرة وكوب ونصف من الدقبق واخلطي. 3. أضيفي باقي كمية الطحين بالتدريج مع العجن حتى تتكون عجينة متماسكة وقابلة للتشكيل. 4. إدهني العجين بالزيت وضعيها في وعاء وغطيها بورق البلاستيك واتركيها لمدة ساعة في مكان دافئ حتى تتخمر ويتضاعف حجمها. 5. مدي العجين على سطح مرشوش دقيق بسماكة متوسطة ثم ضعيها في صينية مدهونة بالقليل من الزيت. 6. اخلطي البيض مع الجبن الموزريلا وجبن الشيدر والملح وبودرة الثوم ووزعي المزيج فوق العجين. 7. أدخلي العجين للفرن على حرارة 350 درجة لمدة 25 دقيقة وقدميها ساخنة.

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