طريقة إعداد وتحضير بيض مخفوق مع السبانخ والمشروم للفطور

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- البيض : 4 حبات

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- الفطر : نصف كوب (طازج مقطع شرائح)

- السبانخ : نصف كوب (مفروم خشن)

- جبن الشيدر : 2 ملعقة كبيرة (مبشور) طريقة التحضير

1. سخني الزبدة في مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة. 2. اخفقي البيض مع الملح والفلفل. 3. أضيفي الفطر للمقلاة وقلبي لمدة 5 دقائق. 4. أضيفي السبانخ وقلبي لمدة دقيقتين. 5. أضيفي البيض وحركي حتى ينضج البيض بالدرجة المطلوبة. 6. أضيفي الجبن المبشور واتركيه على النار لمدة دقيقتين حتى يذوب الجبن. 7. قدمي البيض ساخناً إلى جانب الخبز المحمص.

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